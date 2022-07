Comment contrer Lokhlass sur Pokémon Go : faiblesses et counters

Lokhlass est l’une des meilleures options dans Pokémon Go pour essayer de tirer son épingle du jeu dans la Ligue de Combat GO, ou pour venir à bout des raids. Néanmoins, il n’est pas infaillible pour autant, voici tout ce qu’il faut savoir pour se mesurer à lui.

Dans Pokémon Go, il est primordial de connaître les différents types d’un Pokémon avant de l’affronter. En effet, chaque type ayant ses propres forces et faiblesses, il difficile d’aligner la meilleure équipe possible si l’on ne possède pas cette information des plus cruciales.

Advertisement

Aussi redoutable soit-il, Lokhlass ne fait pas exception à la règle. Voici tout ce que vous devez savoir pour l’affronter et ressortir de ce combat en un seul morceau.

Faiblesses de Lokhlass dans Pokémon Go

Pokémon de Type Combat

Les Pokémon de type Combat infligent 160% de dégâts supplémentaires contre Lokhlass et ont une défense décente contre ses attaques de Type Glace et Eau. Cerise sur le gâteau, ils bénéficient d’un boost météo lorsque le temps est couvert, ce qui leur permet d’infliger des dégâts en plus.

Certains des meilleurs Pokémon de Type combat à aligner contre Lokhlass sont Bétochef, Lucario, Hariyama, Coatox, Braségali, et Mackogneur.

Advertisement

Les combats dans Pokémon Go ne sont pas seulement une question d’attaques, il est également important de parvenir à survivre. En gardant ça en tête, Tartard peut être le candidat idéal car il appartient au Type Combat et au Type Eau. Cela implique qu’il peut résister aux attaques de Lokhlass et, en même temps, lui infliger une tonne de dégâts avec des attaques comme Dynamo-Poing.

Pokémon de Type Électrik

Les Pokémon de Type Électrik sont également une très bonne option. Non seulement ils peuvent infliger des dégâts supplémentaires à Lokhlass, mais qui plus est, ils sont immunisés contre ses attaques de Type Glace et Eau.

Advertisement

Les Pokémon légendaires comme Raikou et Zekrom sont évidemment les meilleures options de Type Électrik, suivis de Câblifère. Néanmoins, Élekable et Magnézone peuvent également faire l’affaire.

Pourquoi les Pokémon de Type Plante et Roche ne sont pas adaptés contre Lokhlass

Les Pokémon de Type Plante et Roche font également des dégâts supplémentaires contre Lokhlass. Cependant, le Type Plante est assez faible face au Type Glace, tandis que le Type Roche est faible contre le Type Eau, sachant que Lokhlass utilise des attaques de Type Eau et de Type Glace.

Qui plus est, les Pokémon de Type Roche et Plante, ne parviendront pas à tenir longtemps la route face à un Pokémon comme Lokhlass qui a généralement environ 15 000 PC dans les raids.

Advertisement

Les meilleurs Pokémon à utiliser contre Lokhlass dans Pokémon Go

Pour résumer, voici la liste des meilleurs Pokémon à utiliser pour affronter Lokhlass :

Zekrom

Lucario

Tartard

Raikou

Magnézone

Mackogneur

Tyranocif

Élekable

Hariyama

Braségali

Luxray

Coatox

Encore une fois, vaincre Lokhlass dépend largement de la qualité des attaques de vos Pokémon de Type Combat et de Type Électrik. En revanche, les Pokémon de Type Plante et Roche ne doivent être utilisées qu’en dernier recours. Ils ne tiennent malheureusement pas assez la route sur le long terme.