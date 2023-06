Comment capturer Pandespiègle sur Pokémon Go

Pandespiègle est l’un des Pokémon les plus recherchés dans Pokémon Go étant donné qu’il s’agit également de l’un des Pokémon les plus difficiles à obtenir. Si vous souhaitez à tout prix l’ajouter à votre Pokédex, voici de quoi vous mettre sur la voie.

Pandespiègle a fait son apparition dans Pokémon Go en 2021 lors d’un événement spécial où il était la tête d’affiche. Bien que cet événement ait permis aux dresseurs de capturer Pandespiègle dans la nature, le Pokémon est depuis devenu l’un des Pokémon les plus durs à obtenir dans le jeu mobile en réalité augmentée de Niantic.

Si vous avez du mal à trouver un Pandespiègle dans Pokémon Go, voici toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin pour le capturer et le faire évoluer en Pandarbare.

La seule façon d’obtenir Pandespiègle dans Pokémon Go est de le faire éclore d’œufs de 12 Km. Il est possible d’obtenir des œufs de 12 Km en vainquant l’un des leaders de la Team Go Rocket – Sierra, Cliff, ou Arlo. Malheureusement, Giovanni ne donne pas cette récompense.

Niantic Pandespiègle et Pandarbare sont particulièrement durs à obtenir sur Pokémon Go.

À de rares occasions, Pandespiègle peut également être le vedette de Raids lors d’événements spéciaux. Alors n’hésitez pas à garder un œil sur les prochains événements du jeu mobile en réalité augmentée de Niantic.

Voici ce que vous devez faire pour faire évoluer Pandespiègle en Pandarbare :

Choisissez Pandespiègle comme copain.

Attrapez 32 Pokémon de type Ténèbres tandis que Pandespiègle est votre copain.

Collectez 50 bonbons Pandespiègle.

Il ne vous restera alors plus qu’à appuyer sur le bouton.

Pandespiègle est l’un des rares Pokémon ayant des conditions spéciales pour évoluer dans Pokémon Go. N’oubliez pas que vous devrez faire tout ce processus avec chaque Pandespiègle que vous voulez faire évoluer.

Pandespiègle & Pandarbare ont-ils une version chromatique ?

La bonne nouvelle c’est que oui, il sera possible de croiser une version Shiny de Pandespiègle et Pandarbare sur Pokémon Go à partir du 21 juin. La nouvelle offensive de la Team Go Rocket qui se déroulera pendant l’événement Horizons Solstice marquera l’arrivée de leurs versions chromatiques.