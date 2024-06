Les ajustements des Raids à distance de Pokémon Go sont réussis selon les devs

Ce n’est un secret pour personne que les réactions aux ajustements des Raids à distance par Niantic ont été… bruyantes. La crise sanitaire de 2020 a changé la façon dont les joueurs pouvaient interagir avec Pokémon Go, et la mise en œuvre des Raids à distance a été une solution pour aider les gens à continuer à profiter du jeu qu’ils aiment tant.

Mais suite à une annonce de Niantic en 2023, le studio a a changé de cap en limitant le nombre de Raids à distance auxquels les joueurs pouvaient participer à seulement cinq par jour, tout en augmentant le prix des Passes de Raid à distance et en cherchant à se concentrer sur des événements en personne qui incitant les gens à sortir et à jouer avec les autres.

Bien que de nombreux joueurs aient élevé la voix contre ces changements, y compris des personnes à mobilité réduite et ceux vivant dans des zones rurales, les changements ont bien eu lieu. Malgré la fureur de nombreux joueurs, Niantic a tenu son cap.

Le créateur de Pokémon Go, Michael Steranka, s’est entretenu avec Dot Esports lors du Pokémon Go Fest Madrid 2024, et lorsqu’il a été interrogé sur les effets des changements des Raids à distance, Steranka a déclaré : “Ce que nous avons constaté après avoir apporté ce changement est exactement ce que nous espérions.”

Continuant, Steranka a déclaré à Dot Esports : “Nous avons vu plus de communautés se réunir en personne à nouveau… ces communautés locales prospèrent d’une manière que nous n’avions pas vue depuis avant la pandémie.”

Plus tard dans l’interview, Steranka a expliqué que les changements étaient “très difficiles” même pour lui, mais il a ajouté que s’éloigner des Raids à distance “était, rétrospectivement, la bonne décision.”

L’auteur de l’interview, Adam Newell, a également partagé l’article sur Reddit, et a sans surprise donnée lieu à des réponses partagées. Commentant l’idée que les changements des Raids à distance ont ramené fait revivre les communautés, une personne a déclaré : “Ma communauté n’a pas été ‘revitalisée’. Les Raids sont certainement beaucoup moins nombreux.”

Un autre joueur a ajouté : “Revitaliser quelques communautés, et en tuer beaucoup d’autres…. Littéralement, ma communauté IRL n’existe pas. Les Raids à distance étaient le seul moyen pour moi d’avoir cette ‘interaction’ avec les gens.”

Tous les commentaires ne sont cependant pas négatifs, comme une personne qui a défendu les changements en disant : “Opinion impopulaire, mais c’est ce qui a permis à notre communauté de se relever, en quelque sorte. Avant, il n’y avait personne pour faire des Raids en personne. Maintenant, vous pouvez au moins trouver quelques personnes et organiser des Raids, surtout pendant les événements.”

Les fans ne s’aligneront peut-être jamais complètement avec les décisions de Niantic pour Pokémon Go, mais il semble que le studio essaie au moins de s’assurer que le jeu mobile continue d’inspirer les joueurs à explorer et à rechercher des communautés locales pour partager leurs expériences.

Si vous voulez profiter des dernières nouveautés que Pokémon Go a à offrir, assurez-vous de saisir l’opportunité de capturer un Shiny légendaire avec les Raids Méga-Rayquaza.