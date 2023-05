Comment battre Blindépique en Raid Téra 7 Étoiles sur Pokémon Écarlate et Violet

Un nouveau starter incontournable arrive dans les Raids Téracristal de Pokémon Écarlate et Violet. Découvrez les meilleures contres et stratégies pour battre Blindépique.

Les joueurs de Pokémon Écarlate et Violet peuvent toujours s’attaquer à l’événement de Raid Téracristal du Serpente-Eau et Vert-de-Fer, mais pour ceux qui ont déjà capturé les Pokémon Paradoxe, un nouvel événement arrive. L’évolution finale du starter Plante de Kalos, Blindépique, sera la vedette des nouveaux Raids Téra avec un Type Téra unique.

Les événements de Raid Téracristal apportent de nouveaux défis aux dresseurs qui ont terminé l’aventure principale de Pokémon É/V et attendent du contenu DLC. Dans cet article, nous couvrirons tout ce que vous devez savoir sur Blindépique, y compris les dates de son événement, les conseils pour le battre et certains de ses meilleurs contres.

Sommaire

Game Freak

La première série de Raids Téracristal Blindépique dans Pokémon Écarlate et Violet prend place du 12 mai à 2h jusqu’au 15 mai à 1h59. Les joueurs ont une deuxième chance de participer à ce Raid entre le 19 et le 22 mai aux mêmes horaires (France métropolitaine | UTC+2).

Le Raid Téra 7 étoiles met en vedette Blindépique avec un Insigne Surpuissant, ce qui signifie que les joueurs ne peuvent en capturer qu’un par sauvegarde.

Cela marque le début de Blindépique dans Pokémon Écarlate et Violet, de la même manière que l’ont fait Archéduc en mars et Typhlosion en avril, parmi d’autres starters favoris des fans. Cela signifie qu’il pourrait revenir lors d’événements futurs ou devenir accessible par d’autres méthodes plus tard.

Les débuts de Blindépique dans le dernier jeu Pokémon laisse également penser aux joueurs que Goupelin suivrait bientôt pour compléter le trio de starters de Kalos. Amphinobi a déjà été la vedette d’un événement de Raid Téra en janvier et février.

Type Téra et attaques de Blindépique dans Pokémon Écarlate et Violet

Blindépique a le Type Téra Roche dans le Raid Téra 7 étoiles de Pokémon Écarlate et Violet. Cela signifie qu’il est faible contre les attaques de type Eau, Plante, Combat, Sol et Acier. D’un autre côté, il est résistant aux attaques de type Feu, Vol, Normal et Poison.

En ce qui concerne les attaques de Blindépique, les joueurs peuvent s’attendre à ce qu’il connaisse des attaques de type Plante, Combat et Roche. Il aura aussi une attaque supplémentaire qui pourrait être de type Sol, gardez donc cela à l’esprit. De plus, les joueurs devraient se préparer à débuff le bonus que pourrait se donner Blindépique avec Mur de Fer ou Pico-Défense.

En considérant les précédents événements de Raid Téracristal, Blindépique aura probablement le Talent Caché Pare-Balles. Cela signifie qu’il sera immunisé contre les attaques de balles et de bombes comme Canon Graine, Balle Graine, Élecanon et Exploforce, parmi beaucoup d’autres.

Meilleurs Pokémon pour contrer Blindépique en Raid Téra sur Pokémon Écarlate et Violet

Bien que Blindépique ait beaucoup de faiblesses, il n’est pas recommandé d’utiliser des Pokémon de type Eau, Sol ou Acier pur dans ce Raid Téracristal car ils seront terriblement désavantagés. Étrangement, les Pokémon de type Combat et Plante pourraient très bien fonctionner ici si vous cherchez à infliger des dégâts super efficaces.

Bien sûr, vous pouvez aussi essayer de choisir un Pokémon qui peut résister à la plupart des attaques de Blindépique. Aussi, gardez à l’esprit que la statistique de Défense de Blindépique est très élevée, vous devriez donc probablement essayer de choisir un attaquant spécial pour ce Raid.

Game Freak Courrousinge est le Pokémon idéal pour venir à bout de Blindépique

Voici quelques-uns des meilleurs contre-attaquants pour ce Raid Téracristal :

Meilleure stratégie Courrousinge pour le Raid Téra Blindépique 7 étoiles

Courrousinge est une fois de plus une excellente option pour le Raid Téracristal grâce à sa double combinaison de types Spectre et Combat. Comme lors des événements précédents, Courrousinge peut résister à la plupart des attaques de Blindépique et il est immunisé contre toutes les capacités de type Combat. Vous pouvez utiliser Grincement lors des premiers tours pour abaisser la Défense de Blindépique, puis spammer son attaque signature, Poing de Colère.

Gardez à l’esprit que chaque fois que Courrousinge est touché, la puissance de Poing de Colère augmente. Ce compteur ne se réinitialisera pas si vous tombez K.O., ce qui permet de rapidement transformer Courrousinge en véritable machine à tuer. Le seul problème ici serait une attaque de type Sol comme Séisme, mais avec une équipe de soutien puissante, Courrousinge est un excellent choix.

Meilleure stratégie Vert-de-Fer pour le Raid Téra Blindépique 7 étoiles

Les joueurs de Pokémon Violet ont de la chance car Vert-de-Fer est une autre excellente option pour le Raid Téracristal de Blindépique. Sa double combinaison de types Plante et Psy rend Vert-de-Fer résistant à la plupart des attaques de Blindépique, vous pouvez donc vous concentrer sur le spam de Lame-Feuille dès que vous en avez l’occasion.

Champ Électrifié activera l’aptitude Charge Quantique de Vert-de-Fer, et vous pouvez pousser votre potentiel offensif encore plus loin avec Danse-Lames. Enfin, Groz’Yeux est un excellent choix pour votre dernière attaque afin de réduire la défense colossale de Blindépique.

Meilleure stratégie Gromago pour le Raid Téra Blindépique 7 étoiles

Grâce à sa double combinaison de types Spectre et Acier, Gromago peut résister à la plupart des attaques de Blindépique tout en étant immunisé contre les attaques de type Combat. Comme avec Courrousinge, cependant, il sera complètement vulnérable à une possible attaque de type Sol.

Pour le meilleur résultat possible, vous devriez utiliser Machination pour augmenter l’Attaque Spéciale de Gromago, et Strido-Son pour baisser la Défense Spéciale de Blindépique. Vous ne pourrez pas utiliser Élecanon à cause du Talent Pare-Balles, donc Métalaser devrait être votre choix pour infliger des dégâts STAB super efficaces.

Si vous avez envie d’un peu plus d’originalité lors de votre combat contre Blindépique, vous pouvez également opter pour les Pokémo Koraidon, Corvaillus ou Miascarade.