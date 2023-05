Le Raid Téra Blindépique ridiculisé par un Magicarpe sur Pokémon Écarlate et Violet

Un dresseur de Pokémon Écarlate et Violet a imaginé une stratégie pour éliminer Blindépique en Raid Téracristal, en utilisant le Pokémon le plus faible de la première génération : Magicarpe.

Pendant la première vague des Raids Téracristal Blindépique 7 étoiles de Pokémon Écarlate et Violet qui s’est achevée le 14 mai 2023, de nombreux joueurs ont tenté de remporter autant de victoires que possible pour obtenir de belles récompenses.

Les dresseurs ont utilisé plusieurs stratégies pour battre Blindépique. Parmi les contres les plus populaires à Blindépique on trouve Courrousinge, Gromago, et même Dratatin qui peut éliminer le puissant boss Téra en un seul coup.

Cependant, un dresseur a réalisé un exploit impressionnant en utilisant une équipe construite autour du poisson frétillant de la première génération, Magicarpe, pour vaincre Blindépique d’une manière surprenante.

Un dresseur de Pokémon Écarlate et Violet met KO Blindépique 7 étoiles avec Magicarpe

La stratégie provient d’un utilisateur de Reddit nommé Nommable123, qui a posté une vidéo du Raid Téra sur le subreddit de Pokémon Écarlate et Violet.

Selon l’auteur du post, le groupe de joueurs a utilisé une équipe composée de Magirêve, Berserkatt, Nymphali et Magicarpe avec un type Téra Fée. Les trois autres Pokémon sont principalement là pour le soutien, tandis que Magicarpe sert de principal pourvoyeur de dégâts.

Pour mener à bien la stratégie de cette composition surprenante, Nymphali a utilisé Charme et Magirêve a utilisé Feu Follet et l’encouragement défensif, pour à la fois diminuer la statistique d’Attaque de Blindépique et améliorer la Défense de l’équipe.

Ensuite, Magirêve et Berserkatt ont utilisé Grincement deux fois chacun pour baisser la Défense de Blindépique à -6, car il utilise toujours Mur de Fer au début du Raid Téra.

À partir de là, Nymphali a utilisé Champ Brumeux et Berserkatt a utilisé Vantardise trois fois sur Magicarpe. Champ Brumeux a empêché Magicarpe d’être confus par Vantardise tout en conservant son boost d’Attaque +6.

Avec la statistique d’Attaque boostée de Magicarpe, le poisson médiocre a utilisé Fléau trois fois sur Berserkatt pour accumuler les dégâts de l’objet tenu Métronome et charger sa chaude de Téracristalisation, ce qui est essentiel pour venir à bout de Blindépique.

Après cela, Nymphali a utilisé Échange, l’encouragement d’attaque et Coup d’Main sur Magicarpe pour augmenter encore ses dégâts, tandis que Berserkatt a utilisé Faux-Chage sur Magicarpe pour le réduire à un seul PV. Magirêve a ensuite utilisé Zone Étrange pour échanger la statistique de Défense et de Défense Spéciale de Blindépique, car il a une base de Défense beaucoup plus élevée.

Enfin, Magicarpe s’est Térastalisé en un type Fée et a mis KO Blindépique en un seul coup avec Fléau.

Ce n’est pas la première fois que ce dresseur réussit à utiliser Magicarpe pour affronter un Raid Téracristal 7 étoiles, mais la planification impliquée reste tout aussi impressionnante à chaque fois. Les dresseurs peuvent consulter l’intégralité du post Reddit pour voir une explication plus approfondie de la stratégie utilisée.