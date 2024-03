Une astuce ingénieuse pour une rencontre spéciale dans Pokémon Go

The Pokémon Company

Un certain Pokémon fait fureur dans Pokémon Go, et sa mécanique astucieuse signifie que certains joueurs rencontrent des apparitions sauvages surprenantes en explorant le monde.

L’événement actuel de Pokémon Go, Monde Merveilleux : Offensive, voit les Pokémon de type Ténèbres envahir le jeu, et grâce à cela, nous observons une forte augmentation de ce rusé renard Zorua et de ses tours d’illusion.

Si vous ne le saviez pas, Zorua prendra toujours l’apparence de votre copain, vous pourriez donc vous retrouver avec un Primo-Kyogre shiny sur la carte, ce qui serait évidemment impossible. Mais, encore plus étrange, c’est de voir un Zorua sur la carte sous sa forme classique.

L’utilisateur Reddit u/-Catsofmany a partagé un post sur r/pokemongo montrant sa découverte intéressante, accompagnée du texte, disant « Je suis désolé. Quoi ? ». Dans l’image, vous pouvez voir un Zorua se détendre sur la carte, faisant tranquillement ses affaires.

D’autres joueurs de Pokémon Go sont tout aussi confus dans les commentaires, l’un d’eux disant : « Je suppose qu’il voulait être lui-même aujourd’hui au lieu de quelqu’un d’autre » avant qu’un autre ajoute : « Zorua a utilisé transformation. Cela a échoué. »

Quelques fans offrent leurs théories sur ce qui aurait pu se passer, l’un commentant : « J’ai entendu quelque chose à propos de Banshitrouye avec ruban XXL cassant Zorua et le montrant sur la carte. » Un autre commentaire tente de résoudre le mystère, disant : « Cela pourrait arriver si vous aviez Zorua en tant que copain plus tôt dans la journée. »

Enfin, une autre personne suppose : « Je crois qu’ils peuvent parfois bugguer et juste apparaître en tant que Zorua au lieu de votre copain actif. J’ai l’impression de l’avoir vu se produire une ou deux fois. C’est généralement après avoir échangé mes copains. »

Donc, si vous voulez voir un simple Zorua explorant la carte, il semble que votre meilleur pari est de changer vos copains, comme de nombreux joueurs de Pokémon Go pensent que cela pourrait suffisamment perturber le Pokémon pour le forcer à prendre sa propre forme.