Une astuce Pokémon Go pour obtenir un Électhor de Galar avec une simple Poké Ball

Ne sous-estimez jamais la puissance d’une Poké Ball, car un joueur chanceux de Pokémon Go a attrapé un Électhor de Galar avec une méthode étonnante, et vous pourriez faire de même.

Pour les joueurs de Pokémon Go dans le monde entier, le Pokémon Go Plus+ est l’un des accessoires les plus utiles que vous puissiez acheter, surtout grâce au réglage d’auto-capture qui vous permet de laisser votre téléphone capturer des Pokémon pendant que vous vous concentrez sur votre promenade. Cependant, l’auto-capture ne fonctionne qu’avec les Poké Balls régulières.

Cela n’a cependant pas empêché un joueur chanceux de Pokémon Go, appelé u/Thanky169, de capturer un Pokémon extrêmement rare, car leur Pokémon Go Plus+ a eu de la chance et a attrapé un Électhor de Galar avec simplement la modeste Poké Ball, et d’autres joueurs sont absolument émerveillés.

Comme partagé dans un post Reddit, le joueur de Pokémon Go a montré son impressionnante prise provenant d’un Encens d’aventure, y compris le convoité Électhor de Galar. De plus, ils ont ajouté une autre photo, prouvant qu’il a été capturé avec rien de plus qu’une Poké Ball, et le commentaire, « Autocatcher >> tout ».

Dans un autre commentaire, la personne derrière le post original a ajouté, « Ohhhhhhh yeeeeaaaahhhhh ! J’ai vérifié l’encens d’aventure quotidienne et je suis presque tombé de ma chaise. » Puis, d’autres joueurs de Pokémon Go dans les commentaires étaient tout aussi impressionnés, avec un qui a dit, « vraiment cool ! ».

Beaucoup de gens veulent savoir exactement comment cette personne l’a fait, avec une question, « c’est quoi un bon auto-catcheur ? » Ensuite, l’auteur original du post a répondu, en disant, « J’utilise le pokéball plus+… fonctionne bien selon moi. ».

C’est assez surprenant qu’un Électhor de Galar, l’un des puissants trio de Galar, a été capturé avec juste le Pokémon Go Plus+ et une Poké Ball régulière, mais ce n’est certainement pas impossible. En fait, c’est un témoignage de l’accessoire pratique, qui aide également à suivre votre sommeil dans Pokémon Sleep.

