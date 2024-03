Légendes Pokémon Z-A : Quels animaux réels pourraient enrichir le Pokédex ?

The Pokémon Company

Il y a une multitude d’inspirations du monde réel dans le Pokédex, mais les fans de Pokémon sont convaincus que certains acteurs clés ont encore été laissés de côté. Seront-ils ajoutés dans Légendes Pokémon Z-A ?

Le Pokédex s’inspire d’une grande variété de sources, allant des animaux du monde réel aux mythes et légendes populaires. On pourrait facilement supposer qu’à ce stade, il existe un Pokémon pour chaque animal réel, mais cela est loin d’être la vérité.

Les joueurs de Pokémon se sont rendus sur r/pokemon sur Reddit pour débattre quels animaux sont depuis longtemps en retard pour apparaître dans le Pokédex, et quelques choix surprenants se sont démarqués comme les plus populaires.

Apparaissant à l’origine dans un post Reddit, le fan de Pokémon BlazeFireBird a demandé quels animaux, créatures mythiques, Yokai et Kaiju étaient sous-représentés dans Pokémon, en apportant les ornithorynques comme leur propre exemple.

Un choix surprenant qui s’est rapidement démarqué était le colibri. De nombreuses personnes ont suggéré ces petits oiseaux, avec une personne plaisantant qu’il devrait y avoir, « Une évolution en trois étapes, et à chaque étape ils deviennent plus petits » et une autre notant combien il serait drôle qu’un Pokémon de 5 cm puisse simplement dominer la compétition.

Un commentateur a mentionné les alpagas et les lamas, en s’assurant de clarifier qu’ils n’incluaient pas Arceus dans cela. Cela a lancé un débat sur quel type de créature le Dieu Pokémon est censé être, avec un lecteur confus demandant, « Qui compte Arceus comme un alpaga ? »

Certains fans dans ce fil ont même pris le temps de discuter des théories pour la prochaine génération, avec l’un d’eux évoquant les ‘mons microscopiques’ et suggérant, « Peut-être que le prochain professeur aura l’idée géniale d’utiliser un microscope et le prochain gimmick de génération pourrait être de devenir tout petit. »

Il sera intéressant de voir si la Génération 10 va apporter de nouveaux animaux ou points de référence pour le Pokédex, et si nous allons obtenir également de nouveaux Pokémon dans Légendes Pokémon Z-A. Le nouveau jeu suscite déjà l’enthousiasme des fans, surtout avec le potentiel de nouvelles Méga-Évolutions.