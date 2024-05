L’arrivée de nouveaux Shiny dans Légendes Pokémon Z-A changerait la donne

Les Pokémon shiny sont vraiment amusants à rechercher, mais comment serait-ce si Légendes Pokémon Z-A introduisait encore plus de variations de shiny ?

Si vous aimez traquer les objets rares et les défis dans les jeux vidéo, il est probable que vous ayez passé du temps à chasser les shiny dans Pokémon. C’est certainement une niche de la franchise, mais la communauté des chasseurs de shiny est dédiée et dynamique.

Presque chaque Pokémon possède une variante shiny accessible, mais certains monstres ont des formes shiny inaccessibles qui ne peuvent être obtenues que de manière illégitime. Ces créatures sont désignées comme étant « shiny-locked » et c’est un sujet brûlant qui fait débat dans la communauté.

L’excitation de trouver un Pokémon rare et scintillant dans la nature en jouant est sans pareil, mais que se passerait-il si différentes raretés de shiny étaient introduites ? Chaque Pokémon pourrait avoir plusieurs variations de couleurs et de designs, certaines étant plus rares que d’autres.

Par exemple, la variante shiny standard de Psykokwak est d’un bleu glacé, comme montré dans l’image à la une de cet article. Si le prochain jeu Pokémon introduisait d’autres variantes, il pourrait y avoir un Psykokwak shiny légèrement plus commun avec un schéma de couleurs lavande et un shiny beaucoup plus rare avec un schéma de couleurs rose.

C’est un exemple un peu absurde, mais les jeux à venir comme Légendes Pokémon Z-A ont une chance incroyable d’expérimenter avec des éléments traditionnels de la série comme le mécanisme des shiny. C’est une pensée optimiste de notre part, il n’y a rien d’officiel pour indiquer que cela se produira.

Chasser des shiny plus rares pourrait être très amusant, et cela fournirait encore plus de contenu pour les collectionneurs et les complétistes. On pourrait argumenter que, avoir plus de variantes de Pokémon dans la franchise ajouterait aussi à la nature immersive du jeu.

Ce sujet est apparu récemment dans une discussion entre fans, les joueurs de Pokémon débattant sur le plaisir que cela pourrait être d’avoir différentes variations de shiny. Beaucoup sont d’accord que, en éliminant les limitations techniques, ce serait une idée cool pour les collectionneurs et pourrait présenter des idées amusantes pour des nuzlockes monotype.

Il est très peu probable que nous voyions des variations de shiny différentes mises en œuvre dans Légendes Z-A ou dans la Génération 10, mais laissons rêver les collectionneurs ! Les jeux Pokémon sont géniaux à jouer pour quelqu’un qui aime essayer de compléter à 100 % chaque jeu qu’il touche et Légendes Z-A pourrait élever cela à un niveau supérieur.

