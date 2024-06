Les Pokémon Forme Originelle inspirés de Spider-Man seraient parfaits pour Légendes Z-A

The Pokémon Company

La prochaine addition au monde de Pokémon est le jeu à venir Légendes Z-A, qui a suscité des spéculations parmi les fans concernant les Pokémon présentés, les Méga-Évolutions et les formes alternatives depuis son annonce.

Cela s’annonce comme un jeu passionnant, mais nous n’en savons pas encore beaucoup à ce sujet. Les Méga-Évolutions ont toutefois été confirmées pour ce jeu. Cela signifie que nous devrions voir un certain nombre de nouvelles variantes de Pokémon rejoindre la gamme déjà impressionnante des Méga-Pokémon.

Les variantes de Pokémon sont un sujet particulièrement apprécié des artistes fans de la franchise, et un créateur talentueux nommé BlazetheAcceleron a récemment stupéfié la communauté avec sa vision inspirée par Légendes Arceus de Dialga et Palkia Forme Originelle.

Utilisant un assortiment de points de référence intrigants comme l’horreur lovecraftienne et le Spiderverse, l’artiste original a présenté ses designs d’un autre monde dans un post sur Reddit. D’autres fans de Pokémon ont été enchantés par l’œuvre d’art, partageant leurs pensées dans les commentaires.

Un spectateur enthousiaste a loué la vision unique de l’artiste, disant : “Cthulhu est une inspiration tellement logique pour Palkia. Un être dont la géométrie est si complexe qu’un humain ne pourrait jamais la comprendre, même en face à face… ça a tout son sens.”

D’autres ont été enclins à être d’accord avec les éloges, avec une personne complimentant l’artiste en disant : “Ce sont les designs les plus cool que j’aie jamais vus, sacré Arceus.”

Certains se sont même sentis inspirés par les points de référence originaux et les notes de design astucieuses, avec une personne déclarant : “Je suis totalement à fond là-dedans ! Dialga avec les toiles d’araignée pour entrevoir différentes lignes temporelles et futurs. [Palkia] avec les tentacules pour contrôler les profondeurs et tous les aspects de l’espace.”

Quelques personnes ont été effrayées par l’œuvre, cependant, avec un spectateur troublé remarquant : “Merci, je déteste ça.” D’autres ont donné leurs propres suggestions pour l’améliorer, une suggestion notable étant de rendre Dialga “moins charnu”.

Ce duo céleste de designs horrifiques offre une vision complètement nouvelle du duo légendaire emblématique et montre que les fans sont clairement réceptifs à une refonte esthétique complète des Pokémon reconnaissables.

Il est sûr de dire que nous verrons plusieurs nouvelles formes de Pokémon dans Légendes Pokémon Z-A, principalement en raison du retour des Méga-Évolutions, et ce serait incroyable de voir quelque chose d’aussi complexe et perturbant que ces designs.