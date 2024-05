Un fan prouve que Légendes Pokémon : Z-A doit adopter ses designs de Méga-Évolution

The Pokémon Company

Un fan de Pokémon a créé des concepts impressionnants de Méga-Évolutions, ce qui ont amené beaucoup de joueurs à se remémorer cette mécanique “abandonnée” et son retour dans Légendes Pokémon : Z-A.

La Méga-Évolution était une mécanique introduite dans la génération 6, où certains Pokémon pouvaient évoluer d’un stade supplémentaire en combat s’ils tenaient un objet spécial appelé Méga-Gemme.

Ces nouvelles évolutions boostaient les stats et changeaient l’apparence d’un Pokémon, mais ne duraient que jusqu’à la fin du combat.

Cependant, les Méga-Évolutions ont été mises de côté après la sortie de Pokémon Soleil & Lune. Après deux générations, certains fans sont impatients de voir cette mécanique faire un retour officiel, comme un dresseur et artiste qui a dessiné des concepts impressionnants.

Les concepts viennent de l’utilisateur Reddit ‘Towel_Fakiemon’, qui a partagé des illustrations pour trois Méga-Évolutions potentielles.

Les designs incluent Méga-Guérilande, Méga-Maganon et Méga-Polthégeist. En plus de proposer de magnifiques concept-arts originaux, l’auteur a modifié leurs types et movesets, similaire aux Méga-Évolutions officielles du passé.

Les fans dans les commentaires ont applaudi l’artiste pour la qualité de ses designs et ont exprimé leur intérêt pour le retour des Méga-Évolutions dans la série.

“Les posts comme celui-ci me rappellent à quel point je suis triste qu’ils aient abandonné les Méga-Évolutions. Elles étaient tellement plus créatives que tout ce qu’ils ont fait depuis,” a dit un fan.

Certains ont rapidement rappelé que les Méga-Évolutions reviennent dans Légendes Pokémon : Z-A, bien que la manière dont elles seront intégrées reste floue.

Avec la popularité croissante des Méga-Évolutions, ces types de Méga-Évolutions sont exactement ce dont Légendes Pokémon : Z-A a besoin pour marquer au fer rouge la franchise, et renouer avec l’une des fonctionnalités les plus populaires de son histoire.

Game Freak n’a pas besoin de réinventer la roue lorsque la mécanique reviendra dans Légendes Pokémon : Z-A, il suffit de se concentrer sur ce qui rendait les Méga intéressantes à la base : de nouveaux designs cool, et qui apportent une nouvelle profondeur stratégique au combat.

Bien sûr, donner de nouvelles Méga-Évolutions à des Pokémon populaires des fans dans Légendes Pokémon : Z-A serait très apprécié par la communauté. Cependant, tant que les évolutions semblent être des ajouts valables au jeu, elles plairont sûrement à de nombreux fans.

Avec un peu de chance, Légendes Pokémon : Z-A donnera à cette mécanique oubliée l’étincelle dont elle a besoin pour briller à nouveau en 2025.