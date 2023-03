Des joueurs de League of Legends tuent le Drake en un temps record

Alors que les joueurs de League of Legends sont toujours à la recherche d’astuces pour venir à bout du Drake le plus rapidement possible, une équipe a trouvé un moyen de revendiquer l’objectif en moins d’une demi-seconde.

Le Drake est un objectif à ne pas négliger lorsqu’on essaie de prendre l’avantage sur League of Legends. C’est en grande partie pour cette raison que les joueurs professionnels ont commencé à miser de temps à autre sur une compo avec deux ADC en bot lane pour faire pression, et que la bot lane a autant d’importance de manière générale.

L’article continue après la publicité

Cependant, faire fondre les PV du Drake sans alerter l’équipe adverse est plus facile à dire qu’à faire. Le tuer peut prendre un certain temps, et l’objectif peut facilement être volé par le jungler ennemi si vous ne surveillez pas vos arrières.

Les joueurs de League of Legends se sont donc mis à multiplier les astuces pour accélérer la mise à mort du Drake. Avec plus de 160 champions à disposition, trouver la bonne combinaison de compétences pour tuer Drake le plus rapidement possible est une tâche écrasante. Jusqu’à présent, les joueurs ont réussi à venir à bout de cet objectif en moins d’une demi-seconde.

L’article continue après la publicité

Des joueurs de League of Legends tuent le drake Drake en moins d’une demi-seconde

Lorsque la plupart des gens pensent au speedrunning, ils pensent la plupart du temps à des titres solos cependant, les speedruns existent dans certains jeux multijoueurs.

League of Legends est l’un de ces jeux, où des joueurs se sont regroupés en petites communautés basées sur la recherche d’astuces pour accomplir les tâches ou les objectifs du jeu en un minimum de temps avant de partager leurs trouvailles sur Reddit.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Le Q de Sion, le Q de Nunu et le Q amélioré d’Udyr qui infligent une tonne de dégâts sur une seule cible n’ont rien de nouveau ni de complexe. Cependant, c’est avec Jhin et Syndra que la véritable ingéniosité se manifeste dans ce run.

L’article continue après la publicité

Jhin a placé autant de pièges que possible sous le Drake pour lui infliger des dégâts bonus et a gardé son bonus de dégâts passif du quatrième tir pour l’achever ensuite. Cependant, ses pièges mettent du temps à se déclencher et rendent le run plus long en temps normal. C’est là que Syndra entre en jeu.

On pourrait pu croire de prime abord qu’elle avait raté son coup en jetant le Carapateur dans la fosse avant que le Drake n’apparaisse, mais c’est ainsi que les joueurs ont fait en sorte que les pièges de Jhin se déclenchent au moment exact où ils en avaient besoin.

L’article continue après la publicité

On ne sait pas encore s’il s’agit ou non de la façon la plus optimisée de tuer le Drake, mais leur record de 0,485 seconde sera difficile à battre.