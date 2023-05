Comment obtenir des RP sur League of Legends avec Microsoft

Si vous souhaitez étoffer votre collection sur League of Legends, sachez qu’il est possible d’obtenir des RP grâce à Microsoft Rewards. Voici la marche à suivre pour en profiter.

Alors que tous les joueurs de League of Legends cherchent à s’illustrer avec panache sur la faille de l’Invocateur, dès qu’un nouveau skin fait son entrée dans la boutique, les joueurs se ruent dessus, n’hésitant pas à sortir le porte-monnaie pour obtenir le nombre de RP nécessaires.

Heureusement, les joueurs ont de diverses opportunités pour acquérir gratuitement des RP. Que ce soit par le biais des capsules Twitch Prime, en participant à des tournois ou plus récemment grâce aux Microsoft Rewards. Voici tout ce que vous devez savoir sur la récente collaboration entre League of Legends et Microsoft Rewards.



Riot a annoncé que les joueurs qui se sont inscrits à Microsoft Rewards peuvent échanger leurs points Microsoft contre des RP. Voici comment faire :

Rendez-vous sur la page web de Microsoft Rewards.

Connectez-vous à votre compte Microsoft. Si vous n’avez pas encore de compte Microsoft, procédez à la création d’un compte.

Après vous être connectés, vous serez dirigés vers la page principale. Trouvez la section “Utiliser” et recherchez “Carte cadeau League of Legends” puis cliquez dessus.

Sur cette page, vous pourrez surveiller votre progression vers l’obtention de votre carte cadeau.

En mai 2023, vous pouvez obtenir une carte cadeau League of Legends d’une valeur de 100 RP en échangeant 1500 points Microsoft. Cerise sur le gâteau, la carte cadeau peut être utilisée non seulement dans League of Legends, mais aussi dans d’autres projets de Riot Games tels que Teamfight Tactics, Legends of Runeterra et Valorant.

Pour commencer à accumuler des Points Microsoft, rendez-vous dans la section “Gagner” et suivez les instructions données. Vous aurez l’opportunité de participer à des quizz, de partager vos avis, de faire des recherches avec Bing et Edge, et de relever d’autres défis pour accumuler des points.

Ces défis sont renouvelés quotidiennement et si vous participez régulièrement, pendant plusieurs jours d’affilée, vous gagnerez des points bonus et progresserez plus rapidement. Répétez ce processus aussi souvent que vous le souhaitez pour continuer à gagner RP.