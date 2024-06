Les joueurs de Valorant expliquent pourquoi la bêta console est une réussite

La bêta console de Valorant rencontre un grand succès, les joueurs saluant unanimement la qualité de la transition du jeu du PC à la console.

Après de nombreux teasers, le portage sur console de Valorant a été révélé lors du Summer Game Fest. Riot a annoncé que les joueurs sur PS5 et Xbox Series X|S pourraient participer à une bêta limitée débutant le 14 juin.

L’un des aspects les plus intéressants de ce portage était de savoir dans quelle mesure Riot Games serait capable de transposer la nature tactique de FPS de Valorant sur consoles. Selon ceux qui ont eu accès à la bêta, le pari est réussi.

De nombreuses discussions sur le subreddit de Valorant étaient remplies d’éloges pour ce que Riot a accompli avec la bêta. « Riot a fait un travail merveilleux avec la version console, et Valorant se joue très bien », a déclaré un joueur après avoir partagé qu’il n’avait pas de PC pour jouer à Valorant.

Un autre joueur a expliqué : « Ils ont fait un travail incroyable avec ce portage. Tout le monde disait depuis des années que ça ne marcherait pas, ils ont réussi à capturer l’essence du jeu ».

Après avoir qualifié la version console de Valorant de « phénoménale », un post a partagé combien l’adaptation console de Valorant était meilleure comparée à celle d’Overwatch.

« Autant j’aime Overwatch, j’ai toujours senti que ça ne semblait pas tout à fait naturel sur manette même après 500 heures de jeu. Valorant est différent. J’étais sceptique, mais c’est tellement naturel sur manette ».

Il y a des dizaines d’autres posts avec des retours enthousiastes, partageant des aces, des parties et des avis positifs.

Riot a également contribué à un terrain de jeu équitable en bannissant instantanément les joueurs utilisant des adaptateurs tiers pour clavier et souris. De plus, il n’y a pas de crossplay entre console et PC.

Cette position ferme sur la séparation des joueurs manette et ceux utilisant clavier et souris est quelque chose que la communauté a salué chez Riot, et cela les met en avance sur des jeux comme Apex Legends, qui sont embourbés dans un débat entre manette et clavier & souris depuis des années.

Riot Games prévoit d’ajouter plus de contenu à la bêta, avec notamment la carte Sunset le 25 juin, suivi de Lotus et Icebox en juillet. Espérons que l’une de ces additions soit un trophée Platine pour tous les chasseurs de succès de Valorant.