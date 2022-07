Comment obtenir des skins gratuits sur League of Legends – Juillet 2022

Si vous souhaitez étoffer votre collection sur League of Legends, sachez que tous les mois, il est possible de récupérer gratuitement un skin permanent ainsi que des RP grâce à Prime Gaming. Voici comment en profiter !

Prime Gaming, anciennement Twitch Prime, permet aux membres d’Amazon Prime de récupérer gratuitement des jeux, du contenu dans les titres partenaires, mais aussi de s’abonner gratuitement à une chaîne Twitch chaque mois.

Étant donné que Riot Games compte parmi les partenaires d’Amazon, les joueurs de League of Legends, mais aussi de Valorant et de Legends of Runeterra disposant d’un abonnement Prime Gaming actif peuvent réclamer gratuitement différentes récompenses.

Don’t let these 5 Champion Shards stay on your timeline, get the July @LeagueofLegends Prime Gaming capsule to pick up 350 RP, 1350 RP Skin Replacement & more! ➡️ https://t.co/LosQjkYBcz pic.twitter.com/A0n0nhWm6w

— Prime Gaming (@primegaming) June 30, 2022