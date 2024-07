Call of Duty est jugé responsable de la hausse du prix du Xbox Game Pass

Les utilisateurs du Game Pass de Microsoft sont furieux après les récents changements majeurs, et beaucoup accusent Call of Duty avant la sortie annoncée de Black Ops 6 sur le service.

En plus d’augmenter les prix pour tous les niveaux, il a été annoncé que les abonnés au niveau Standard ne pourront plus accéder aux sorties des jeux Xbox de première partie dès le premier jour, supprimant ce qui était longtemps l’un des principaux arguments de vente du Game Pass.

Beaucoup blâment Call of Duty et Activision pour cette décision, qui survient quelques mois avant la sortie de Black Ops 6 sur le service.

Les utilisateurs de Xbox et les abonnés au Game Pass ont rapidement critiqué ces changements. Un utilisateur de Twitter/X, SynthPotato, a qualifié cela de “taxe Call of Duty Jour 1” et a remis en question la valeur continue d’un service que beaucoup considéraient auparavant comme la meilleure offre dans le domaine du jeu.

D’autres ont rapidement souligné que le changement concernant les sorties dès le premier jour contredit directement les promesses faites par Microsoft aussi récemment qu’en mai 2024, lorsque Black Ops 6 a été annoncé pour le Game Pass.

Un utilisateur a partagé la nouvelle avec une vidéo de la présidente de Xbox, Sarah Bond, qualifiant la stratégie précédente du Game Pass de “spéciale pour les joueurs Xbox [et] essentielle pour nous” et un titre promettant que Black Ops 6 ne serait pas caché derrière un nouveau niveau de tarification, ce que Microsoft avait déclaré à Eurogamer en mai dernier.

Tout cela a rendu les abonnés furieux, en particulier ceux qui ne jouent pas à CoD. Comme l’a dit sarcastiquement un utilisateur de Reddit : “J’adore que tout le monde doive payer plus pour financer l’ajout de CoD sur le Game Pass au lieu de simplement continuer à les sortir normalement et de laisser ceux qui veulent acheter le jeu le faire.”

Un autre commentaire sur le fil de discussion disait : “Le CoD Day One ne semble plus si attractif maintenant.”

Xbox Game Pass est le dernier service d’abonnement à augmenter ses prix et à apporter des changements impopulaires à ses offres existantes, rejoignant ainsi des services comme Twitch et Netflix, ce dernier ayant été largement critiqué pour avoir éliminé son niveau le moins cher sans publicité.

