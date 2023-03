Toutes les infos sur le MMO de Riot Games – informations, régions, raids…

Riot Games a maintenant confirmé qu’un MMO League of Legends est enfin en préparation. Voici tout ce que nous savons sur le titre LoL RPG jusqu’à présent, y compris les régions, les classes, et bien plus encore.

L’univers de League of Legends a explosé au cours de la dernière année, avec Riot ajoutant des auto-chess, des jeux de cartes, le titre d’aventure «Le Roi Déchu» et même un jeu de combat à venir à leur liste en constante expansion pour l’univers de Runeterra.

À la fin de 2019, le fondateur de League of Legends, Marc Merrill, a téasé un MMORPG. Douze mois plus tard, le vice-président de Riot, Greg Street, officiellement, et plutôt discrètement, pour être honnête, a confirmé que Riot était en effet en train de développer le titre de League of Legends le plus attendu de tous les temps.

Voici tout ce que nous savons sur le nouveau MMO League of Legends de Riot.

Riot Games Le nouveau titre MMORPG de Riot offre un monde de possibilités.

Quand sortira le MMO de Riot ?

Tout d’abord, quelle est la date de sortie possible du MMO League of Legends? Eh bien, malheureusement, le titre a encore du chemin à parcourir. Quand Street a annoncé au monde que Riot travaillait dur sur le projet, il a également appelé à plusieurs candidatures.

Cela signifie que les développeurs de LoL sont probablement encore tôt dans le processus, avec une grande partie du jeu encore dans la phase “théorique”.

Riot Games Le MMO League of Legends attend toujours une date de sortie officielle.

Premièrement, Riot travaillait déjà dur sur la base du MMO bien avant que Greg Street ne fasse son annonce. Cela pourrait donc faire remonter un peu la chronologie, et potentiellement instaurer une date de sortie du jeu fin 2023 ou début 2024. Il est toutefois plus probable que la date de sortie de ce nouveau jeu majeur de LoL soit fixée à la mi-2024.

Une fois que Riot aura une idée plus solide du moment où ils pourraient publier une version alpha pour leur titre, nous en entendrons probablement parler.

Alors que les joueurs ont beaucoup d’attente concernant le MMO, le développeur principal leur a demandé de les tempérer quelque peu. Il a avancé que “il n’y a aucune garantie” que le MMO de League of Legends voit bel et bien le jour.

“Nous sommes optimistes, mais vous ne savez jamais jusqu’à ce que ce soit le cas”, a-t- il ajouté sur Twitter .

Toutes les régions de Runeterra

Le deuxième facteur le plus important outre l’arrivée du jeu est l’univers que nous pourrons explorer dans le MMO , Runeterra. Heureusement, Riot a travaillé dur pour rendre League of Legends aussi riche que possible, avec de nombreuses régions célèbres.

En fait, il y a treize zones nommées dans lesquels Riot choisit les champions pour son titre phare. Nous verrons probablement ces mêmes régions utilisées pour le MMO.

Les régions principales pourraient être des zones plus “civilisées” comme Demacia, Noxus ou Piltover, tandis que des régions fantastiques comme Bilgewater, Shurima et la charmante ville de Bandle peuvent également être importantes pour le jeu en ligne.

Voici les treize régions de Runeterra:

Ville de Bandle

Bilgewater

Demacia

Ionia

Ixtal

Noxus

Piltover

Îles Obscures

Shurima

Targon

Freljord

Le Néant

Zaun

Riot Games peut décider de ne commencer qu’avec certaines de ces zones, ils n’en ont sélectionné pour l’instant que huit pour Legends of Runeterra, mais nous nous attendons à ce qu’ils ajoutent éventuellement toutes les zones emblématiques de League of Legends au MMO.

Riot Games Il existe de nombreux endroits fantastiques dans le monde de League of Legends qu’un MMO pourrait explorer.

Carte du MMO de Riot

Il n’y a eu aucune confirmation officielle que le MMO de League of Legends copiera exactement Runeterra, mais nous serions assez surpris si ce n’était pas le cas.

Cela signifie que les joueurs pourront naviguer dans l’immense et fantastique univers.

Voici à quoi pourrait ressembler la carte du MMO de League of Legends dans le jeu :

Riot Games La carte complète de Runeterra, le monde de League of Legends.

Système de Classes de League of Legends possible

Si Riot Games s’en tient au même design que d’autres titres MMORPG populaires, nous pouvons nous attendre à voir une collection de «professions», ou classes, qui définissent le personnage de chaque joueur.

Ceux-ci se résument souvent à des tropes fantastiques standard tels que Guerrier, Soigneur et Mage. Bien que LoL soit un peu différent, chaque champion assume plus ou moins des rôles similaires comme ceux-ci.

Voici chacune des classes et sous-classes de LoL pour le moment:

Tanks Initiateurs, Gardiens Combattants Colosses, Blitzers Tueurs Assassins, Escarmoucheurs Mages Mages à burst, Mages de combat, Mages artilleurs Contrôleurs Enchanteurs, Piégeurs Tireurs

Si Riot choisit les six classes principales, Combattant, Mages, Tireur, Tueur, Tank et Contrôleurs, cela semble déjà être une excellente variété pour un début!

Comme pour les régions, cependant, on ne sait pas ce que les développeurs de League of Legends pourraient éventuellement décider. Riot pourrait choisir de renoncer complètement aux classes de LoL ou de ne choisir que quelques-unes des plus populaires pour commencer. Nous devrons attendre et voir.

Riot Games Les fans de League of Legends devront probablement choisir une «classe» dans le nouveau titre MMO.

Le MMO de Riot aura-t-il des raids RPG ?

La réponse est simple : oui !

Le producteur principal Greg Street a admis que, du moins à ses yeux, les raids de fin de partie inclus dans le nouveau RPG MMO League of Legends de Riot seront l’un des facteurs les plus importants. Il a même ajouté qu’il sera “écrasé” si l’équipe ne parvient pas à tenir la promesse des combats de fin de partie.

“Tous ceux qui me connaissent depuis mes débuts dans World of Warcraft savent que j’adore les donjons et les raids en tant que joueur.” a-t-il ajouté.

Cependant, Riot n’a pas encore dévoilé à quoi ressembleront les raids du MMO de LoL. De notre côté, nous nous attendons à voir le monstre emblématique de la Faille de l’invocateur, le Baron Nashor, comme l’un des premiers boss de raid.

Riot Games Le monstre emblématique de LoL, le Baron Nashor, serait un boss parfait pour un raid sur le MMO de Riot.

Riot avertit que “tout le monde n’aimera pas” le titre

Récemment, Riot Games a émis un avertissement à propos de leur nouveau MMORPG «tout le monde ne va pas aimer» le titre Runeterra en monde ouvert prévu.

«Une chose que je peux dire à propos du MMORPG, c’est que vous n’aimerez pas tous chaque fonctionnalité», a averti le producteur exécutif du titre, Greg «Ghostcrawler» Street. «Nous allons faire des choix avec lesquels vous ne serez peut-être pas d’accord. Des joueurs différents joueurs souhaitent des choses différentes dans leurs jeux.”

“Certains d’entre vous n’aimeront peut-être pas du tout le jeu. Pas de problème. Nous ferons également une tonne d’erreurs. Cependant, nous sommes prêts à pivoter si la conception n’atteint pas les objectifs.”

L’équipe de développement s’élargit

Après le tweet de Ghostcrawler confirmant l’arrivée du MMO où il avait déclaré en décembre dernier : «Mon travail récent chez Riot a été d’aider à développer l’univers de League of Legends, dont nous aurons besoin. Parce qu’il est enfin temps pour cette révélation. Mon nouveau travail consiste à lancer un grand (certains pourraient dire énorme) jeu que beaucoup d’entre vous, et de nombreux Rioters, nous ont demandé de créer” Mark se joint a l’équipe de développement :

“Je vais rejoindre l’équipe travaillant sur le MMO en tant que Game Director ! Ravi de participer à cette prochaine aventure épique avec vous tous.”

Et voici donc tout ce que nous savons sur le MMO de League of Legends jusqu’à présent, y compris sa date de sortie prévue (très longtemps dans le futur!), les régions possibles, les classes de LoL attendues, et à quoi pourrait ressembler la carte Runeterra.