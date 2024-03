Riot Games fait le point sur le développement de son MMO, et ce n’est pas positif

Riot Games a annoncé que son projet de MMO est toujours en cours de développement, mais le jeu est en train de “changer de direction” et va “se faire discret” pour se concentrer sur le travail à venir.

Riot Games développe un MMO en parallèle de ses projets tiers et des mises à jour de services en direct pour ses jeux phares Valorant, TFT et League of Legends depuis 2020.

Peu de détails sont connus sur le jeu, Riot n’ayant pas annoncé beaucoup de détails en dehors d’un changement de producteurs en 2023. L’entreprise a également subi de massifs licenciements en janvier 2024, qui l’ont amenée à annuler Riot Forge et d’autres projets, laissant le développement du MMO en suspens.

Mais récemment, le co-fondateur et CPO de Riot, Marc Merrill, a annoncé sur les réseaux sociaux que le projet était toujours en cours “mais qu’il va se faire discret pendant longtemps, probablement plusieurs années.”

Le MMO de Riot va se faire discret tout en travaillant en arrière-plan

“Après beaucoup de réflexion et de discussion, nous avons décidé de réinitialiser la direction du projet il y a quelque temps. Cette décision n’a pas été facile, mais elle était nécessaire“, a déclaré Merrill.

Le dirigeant de Riot a également introduit le nouveau producteur exécutif du jeu, Fabrice Condominas. La vision originale du jeu était trop similaire à ce que proposent d’autres MMO, et l’objectif est de créer quelque chose qui soit une “évolution significative du genre“, selon Merrill.

Pendant cette période “discrète“, l’équipe continuera de travailler en silence et se verra offrir l’espace nécessaire pour créer le nouveau jeu de Riot Games. Le développeur a fait quelque chose de similaire pour Valorant pendant son développement, puisque les détails autour du Projet A étaient rares avant qu’il ne soit révélé au grand public.

“Nous comprenons l’excitation et l’anticipation qui entourent les nouvelles informations, mais nous vous demandons de nous faire confiance pendant cette phase silencieuse. Souvenez-vous, ‘pas de nouvelles, bonnes nouvelles’, cela signifie que nous travaillons d’arrache-pied“, a déclaré Merrill.

Tout comme pour l’annonce initiale du projet, Riot a décidé de communiquer cette information majeure via les réseaux sociaux et non leur site officiel.