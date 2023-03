L’avenir du MMO de LoL perturbé après le départ de son producteur exécutif

Le prochain MMO de Riot Games, qui se déroulera à Runeterra dans l’univers de League of Legends, est un jeu dont nous avons très peu entendu parler depuis l’annonce de son développement. Mais récemment, le producteur exécutif Greg Street a annoncé qu’il se retirait de son rôle pour ce jeu à venir.

League of Legends fait partie des quelques jeux qui ont survécu plus d’une décennie, comptant toujours une base de joueurs dévoués conséquente.

Fort de ce succès, Riot Games a alors commencé à développer de nouveaux jeux dans d’autres styles avec notamment TFT, Legends of Runeterra ou encore Valorant et compte encore en développer de nouveaux.

Et si le prochain sur la liste devrait être un jeu de combat, le jeu le plus attendu parmi les fans est le fameux MMO.

Cependant, le récent départ de Greg Street, alias Ghostcrawler, qui travaille chez Riot Games depuis 2014 et qui avait déjà des années d’expérience sur World of Warcraft pourrait bien avoir un impact conséquent sur le développement de ce futur jeu.

Greg Street quitte son poste de producteur exécutif du MMO de LoL

League of Legends s’appuie sur un univers très vaste, dont la surface est à peine effleurée par le jeu qui l’a fait naître. Il existe un grand nombre de régions et de personnages que les joueurs aimeraient découvrir en profondeur.

Et si Ruined King : A League of Legends Story nous a montré à quoi cela pouvait ressembler sous la forme d’un jeu, et Arcane nous a montré à quoi cela pouvait ressembler sous la forme d’une série, l’univers de LoL n’est pas prêt de s’arrêter.

Afin de plonger davantage les joueurs dans cet univers, Riot a alors vu grand avec un MMO se déroulant à Runeterra. Ce projet a été annoncé il y a plusieurs années, mais il n’a pas fait l’objet de beaucoup de mises à jour depuis.

Cependant, la dernière annonce en date n’est pas vraiment la plus joyeuse puisque Greg Street, producteur exécutif du projet et employé de longue date de Riot Games, a quitté ses fonctions.

Greg Street a évoqué le désir de se rapprocher de sa famille et le sentiment qu’il était “temps de faire quelque chose de nouveau” comme les principales raisons de son départ tout en affirmant que le MMO était “entre de bonnes mains”.

Marc Merrill, co-fondateur de Riot Games s’est ensuite exprimé sur ce départ tout en révélant des informations sur l’état du MMO de LoL, révélant que celui-ci était encore au “début de son développement”.

D’après ses tweets, ce jeu n’est pas près de voir le jour. Cependant, il ne semble pas découragé par le changement de direction.

“Nous croyons en ce jeu et en l’équipe qui y travaille. Si nous considérons le développement comme une course, Greg a réalisé une première étape extraordinaire avec une équipe incroyable, et je sais que celui qui prendra le relais sera bien placé pour réussir à l’avenir.“

Si ces informations restent tout de même rassurantes sur l’avancée du MMO de League of Legends, elles prouvent également que l’attente va être encore très longue.