Tier list des armes de Hades 2 : quelle est la meilleure arme ?

Pour vous aider à vous rayer un chemin vers les enfers dans Hades 2, découvrez notre tier list détaillées des meilleures armes nocturnes.

Les armes sont au centre de nombreuses mécaniques de gameplay dans Hades 2. Elles définissent la portée, les dégâts et les spécificités de vos attaques et de votre technique.

Mais avant de découvrir quelle est la meilleure arme pour traquer l’infame Cronos au Tartare, nous vous conseillons de vous familiariser avec l’arsenal de Hades 2 grâce à notre guide complet sur les armes et les aspects.

Tier list des armes de Hades 2

La meilleure arme de l’early access de Hades 2 est la combinaison de Lim et Oros, plus connue sous le nom des Lames Sœurs. Létales à toutes les distances, incroyablement fun à jouer et assez puissantes pour venir à bout de tous les ennemis, la dague et la faucille sont déjà l’arme préférée de nombreux joueurs.

Tier S – La meilleure arme de Hades 2

Lames Sœurs – Lim et Oros

Le duo de la dague et de la faucille est dévastateur dans Hades 2, et pourrait bien faire des Lames Sœurs la meilleure arme du jeu.

Lim et Oros offrent une mobilité exceptionnelles grâce à l’attaque Ω, une excellente attaque pour éliminer rapidement un ennemi, et des techniques pouvant être redoutables avec les bons bienfaits. Si l’on doit tout de même trouver une faiblesse aux Lames Sœurs, c’est leur manque de dégâts en zone qui peut rendre certains affrontements quelque peu délicats.

Tier A

Sceptre de Sorcière – Descura

La première arme disponible dans Hades 2 est aussi l’une des plus efficaces : le Sceptre de la Sorcière. Ce bâton est d’une polyvalence incroyable, et permet de traverser le début de run avec beaucoup de facilité, même lorsque les dieux et leurs bienfaits ne sont pas de votre côté.

Descura n’est clairement pas l’arme infligeant le plus de dégâts, ni celle offrant les combinaisons de bienfaits les plus alléchants. Néanmoins, l’excellente portée de son attaque couplée aux dégâts de zone de la technique Ω permettent de répondre à toutes les situations.

Crâne d’Argent – Révaal

Rien de tel qu’un bon crâne explosif pour se frayer un chemin vers les enfers. Révaal est une arme bien particulière, reposant sur une mécanique d’obus qui servent de munition et qu’il faut récupérer avant de pouvoir tirer à nouveau.

Le Crâne d’Argent profite d’excellent dégâts de base, le rendant très efficace en début de run. Par la suite, il est possible de faire dégénérer votre build avec de puissantes synergies d’attaque, de technique… ou les deux !

Tier B

Hache Sélénique – Zorephet

Lente mais dévastatrice, la Hache Sélénique peut infliger des dégâts démentiels avec le bon build. Néanmoins la lenteur de ses animations d’attaque en font aussi une arme difficile à utiliser, où la moindre erreur peut se payer cher.

De bons réflexes avec la technique (parade) et une approche bien réfléchie des combats peuvent cependant faire de Zorephet une arme particulièrement létale, capable de raser le champ de bataille en un rien de temps.

Tier C

Torches Plutoniennes – Ygnium

Tout est question de projectiles avec Ygium. Les torches sont capables de générer des projectiles flottant en ligne droite, en orbite autour de Mélanoé ou encore tournant chaotiquement autour de la sorcière avant de disparaitre.

Malheureusement, il semble manquer un petit quelque chose aux torches pour vraiment se hisser au même niveau que les autres armes nocturnes. L’attaque manque un peu d’efficacité en début de jeu, et il n’est pas aussi simple de faire dégénérer un build avec cette arme qu’avec les autres, bien que cela reste évidemment possible.

