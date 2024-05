Liste des armes et aspects de Hades 2 : déblocage, effets…

Les armes définissent en grande partie votre gameplay dans Hades 2. Découvrez toutes les armes ainsi que leurs aspects et les conditions pour les débloquer.

Tout comme son prédécesseur, Hades 2 propose une sélection alléchante d’armes pour vous accompagner dans votre périple en enfer.

Des sournoises Lames Sœurs à la dévastatrice Hache Sélénique, ce sont pas moins de 5 armes aux caractéristiques radicalement différentes qui peuvent être débloquées, avec 3 versions de chaque arme possibles – appelées aspects – pour encore plus de personnalisation.

Sans plus attendre, découvrez les particularités de chaque arme et aspect, et la méthode pour les débloquer.

Sceptre de Sorcière – Descura

Le Sceptre de Sorcière est l’arme avec laquelle débute Mélinoé dans Hades 2. Elle offre une excellente portée, grâce à ses attaques dignes d’une lance mais aussi au reste de son kit rempli de compétences à très longue portée.

Attaques et techniques

Attaque : Coup d’estoc à moyenne portée. Les attaques peuvent s’enchaîner dans un combo de 3 coups où chaque frappe inflige plus de dégâts

Coup d’estoc à moyenne portée. Les attaques peuvent s’enchaîner dans un combo de 3 coups où chaque frappe inflige plus de dégâts Attaque Ω : Tire une longue ligne de runes devant et derrière vous, qui détonnent pour infliger des dégâts

Tire une longue ligne de runes devant et derrière vous, qui détonnent pour infliger des dégâts Technique : Tire un projectile lent qui disparait et inflige des dégâts lorsqu’il touche un ennemi ou un obstacle

Tire un projectile lent qui disparait et inflige des dégâts lorsqu’il touche un ennemi ou un obstacle Technique Ω : Tire un projectile qui explose et inflige des dégâts de zone lorsqu’il touche un ennemi, un obstacle ou qu’il atteint sa protée maximale

Aspects du Sceptre de Sorcière

Aspect de Mélinoé

Déblocage : Aspect débloqué par défaut

Aspect débloqué par défaut Effet : Vos actions Ω se canalisent plus rapidement

Vos actions Ω se canalisent plus rapidement Amélioration : Augmentation de la vitesse de canalisation

Aspect de Circé

Déblocage : Argent x5, Lotus x5

Argent x5, Lotus x5 Effet : Lorsque vous portez 21 coups avec vos Attaques et Techniques, vous devenez Calme. Calme : vos actions Ω sont plus rapides et consomment 0 mana

Lorsque vous portez 21 coups avec vos Attaques et Techniques, vous devenez Calme. Amélioration : Augmentation de la durée de l’effet Calme

Aspect de Momos

Déblocage : Calcaire x2, Perle x1

Calcaire x2, Perle x1 Effet : Tant que vous avez 50% de vos PV ou moins, vous pouvez absorber l’explosion de votre technique Ω pour restaurer 5 PV

Tant que vous avez 50% de vos PV ou moins, vous pouvez absorber l’explosion de votre technique Ω pour restaurer 5 PV Amélioration : Augmentation des dégâts de base des techniques

Lames Sœurs – Lim et Oros

La combinaison de la dague et de la faucille forment les Lames Sœurs, et elles sont l’outil rêvé des assassins. Avec des attaques ultra rapides et des lancers de dagues vifs comme l’éclair, cette combinaison d’armes est létale à toute distance.

Les Lames Sœurs peuvent être débloquées très tôt dans la partie contre une simple ressource : Argent x1

Attaques et techniques

Attaque : Coup de dague rapide à faible portée. Enchaîner l’attaque déclenche un combo de deux coups rapides, une rafale puis un large coup circulaire

Coup de dague rapide à faible portée. Enchaîner l’attaque déclenche un combo de deux coups rapides, une rafale puis un large coup circulaire Attaque Ω : Vous téléporte derrière votre cible et frappe violemment la cible et les ennemis dans une petite zone

Vous téléporte derrière votre cible et frappe violemment la cible et les ennemis dans une petite zone Technique : Lance votre dague qui inflige des dégâts au premier ennemi touché

Lance votre dague qui inflige des dégâts au premier ennemi touché Technique Ω : Lance plusieurs dagues en éventail. Le nombre de dagues lancées dépend de la durée de canalisation

Aspects des Lames Sœurs

Aspect de Mélinoé

Déblocage : Aspect débloqué par défaut

Aspect débloqué par défaut Effet : Vos attaques et vos techniques infligent plus de dégâts lorsque vous frappez vos ennemis par derrière

Vos attaques et vos techniques infligent plus de dégâts lorsque vous frappez vos ennemis par derrière Amélioration : Augmentation des dégâts de dos

Aspect d’Artémis

Déblocage : Argent x15, Obsidienne x1

Argent x15, Obsidienne x1 Effet : Lorsque vous canalisez votre attaque Ω, vous parez par intermittence les attaques ennemis, ce qui vous permet ensuite de riposter Riposte : Vous devenez invulnérable pendant 1s, vos 9 prochains coups ont +50% de chances d’infliger des dégâts critiques

Lorsque vous canalisez votre attaque Ω, vous parez par intermittence les attaques ennemis, ce qui vous permet ensuite de riposter Amélioration : Augmentation de la vitesse de l’attaque Ω

Aspect de Pan

Déblocage : Laine x1, Moisissombre x2

Laine x1, Moisissombre x2 Effet : Vos techniques traquent les ennemis dans vos glyphes. Votre technique Ω tire plus de projectiles

Vos techniques traquent les ennemis dans vos glyphes. Votre technique Ω tire plus de projectiles Amélioration : Projectiles supplémentaires pour la technique Ω

Torches Plutoniennes – Ygnium

Les torches sont une arme pour le moins étrange, capable de générer des myriades de projectiles lents vers vos ennemis ou en orbite autour de vous. Elles excellent à moyenne distance.

Débloquer les Torches Plutoniennes coûte : Argent x3, Cendres x3

Attaques et techniques

Attaque : Projette un esprit en ligne droite, qui inflige des dégâts à tous les ennemis traversés. Le bouton d’attaque peut être maintenu pour enchaîner les attaques tout en canalisant l’attaque Ω

Projette un esprit en ligne droite, qui inflige des dégâts à tous les ennemis traversés. Le bouton d’attaque peut être maintenu pour enchaîner les attaques tout en canalisant l’attaque Attaque Ω : Projette un esprit plus gros, infligeant des dégâts supplémentaires. Le bouton d’attaque peut être maintenu pour enchaîner les attaques Ω , chacune coûtant un peu de mana

Projette un esprit plus gros, infligeant des dégâts supplémentaires. Le bouton d’attaque peut être maintenu pour enchaîner les attaques , chacune coûtant un peu de mana Technique : Invoque une flamme qui orbite chaotiquement autour du joueur pendant quelques secondes, infligeant des dégâts à tous les ennemis qu’elle touche

Invoque une flamme qui orbite chaotiquement autour du joueur pendant quelques secondes, infligeant des dégâts à tous les ennemis qu’elle touche Technique Ω : Invoque deux flammes qui orbitent autour du joueur pendant plusieurs secondes, infligeant des dégâts à tous les ennemis qu’elles touchent

Aspects des Torches Plutoniennes

Aspect de Mélinoé

Déblocage : Aspect débloqué par défaut

Aspect débloqué par défaut Effet : Les projectiles de votre technique Ω persistent plus longtemps

Les projectiles de votre technique Ω persistent plus longtemps Amélioration : Augmentation de la durée de la technique Ω

Aspect d’Éos

Déblocage : Bois de Grève x2, Pomme d’Or x1

Bois de Grève x2, Pomme d’Or x1 Effet : Vos attaques reviennent à vous lorsque vous exécutez votre ruée. Leur taille et leurs dégâts augmentent en continu pendant 4 secondes

Vos attaques reviennent à vous lorsque vous exécutez votre ruée. Leur taille et leurs dégâts augmentent en continu pendant 4 secondes Amélioration : Augmentation du bonus max de dégâts des attaques

Aspect de Moros

Déblocage : Bronze x2, Larmes x2

Bronze x2, Larmes x2 Effet : Vos attaques persistent plus longtemps et explosent au contact de vos techniques

Vos attaques persistent plus longtemps et explosent au contact de vos techniques Amélioration : Augmentation des dégâts d’explosion

Hache Sélénique – Zorephet

La Hache Sélénique est probablement l’arme la plus létale de Hades 2, mais elle est aussi la plus lente. Un bon positionnement est la clé du succès avec cette arme lourde capable d’infliger des dégâts de zone colossaux.

Débloquer la Hache Sélénique coûte : Argent x15

Attaques et techniques

Attaque : Attaque horizontale lente, infligeant des dégâts dans une large zone. La troisième attaque du combo a une animation encore plus longue, mais déclenche une onde de choc infligeant d’énormes dégâts

Attaque horizontale lente, infligeant des dégâts dans une large zone. La troisième attaque du combo a une animation encore plus longue, mais déclenche une onde de choc infligeant d’énormes dégâts Attaque Ω : Vous commencez à tourner sur vous-même, formant un tourbillon d’acier infligeant régulièrement des dégâts à tous les ennemis proche. La durée du tourbillon dépend du temps de canalisation

Vous commencez à tourner sur vous-même, formant un tourbillon d’acier infligeant régulièrement des dégâts à tous les ennemis proche. La durée du tourbillon dépend du temps de canalisation Technique : Vous faites tournoyer la hache devant vous pour parer les coups devant d’une direction et infligeant des dégâts aux ennemis pris dans le vortex

Vous faites tournoyer la hache devant vous pour parer les coups devant d’une direction et infligeant des dégâts aux ennemis pris dans le vortex Technique Ω : Vous abattez violemment votre hache au sol, générant trois énormes ondes de choc devant vous

Aspects de la Hache Sélénique

Aspect de Mélinoé

Déblocage : Aspect débloqué par défaut

Aspect débloqué par défaut Effet : Vous vous rétablissez plus rapidement de l’exécution de vos attaques et de vos techniques

Vous vous rétablissez plus rapidement de l’exécution de vos attaques et de vos techniques Amélioration : Réduction du délai d’inaction après une action

Aspect de Charon

Déblocage : Perle x5, O. de Fidélité x1

Perle x5, O. de Fidélité x1 Effet : Votre glyphe persiste 3 secondes de plus. Il devient un glyphe Ω et explose lorsqu’il est frappé par votre technique Ω

Votre glyphe persiste 3 secondes de plus. Il devient un glyphe Ω et explose lorsqu’il est frappé par votre technique Ω Amélioration : Augmentation des dégâts et de la taille du glyphe lorsqu’il est frappé par la technique Ω

Aspect de Thanatos

Déblocage : Obsidienne x3, Ténèbres x1

Obsidienne x3, Ténèbres x1 Effet : Vous gagnez +1% de chances de coup critique lorsque vous infliges des dégâts avec vos actions Ω. Ce bonus est perdu si vous subissez des dégâts

Vous gagnez +1% de chances de coup critique lorsque vous infliges des dégâts avec vos actions Ω. Ce bonus est perdu si vous subissez des dégâts Amélioration : Augmentation du bonus maximum de chances de coup critique

Crâne d’Argent – Révaal

Pourquoi avoir un bazooka lorsqu’on peut avoir des crânes explosifs ? Le Crâne d’Argent comblera vos rêves de destructions avec son gameplay unique. Alors que les attaques permettent d’envoyer des crânes explosifs, les techniques sont des dash permettant de récupérer vos précieux crânes afin de les réutiliser.

Débloquer le Crâne d’Argent requiert les ressources suivantes : Obsidienne x2, Bronze x1

Attaques et techniques

Attaque : Projette un crâne rebondissant en ligne droite, qui explose en infligeant des dégâts de zone lorsqu’il rencontre un ennemi, un obstacle, ou lorsqu’il atteint sa portée maximale. Vous pouvez stocker jusqu’à 3 crânes, que vous devez récupérer pour à nouveau utiliser vos attaques

Projette un crâne rebondissant en ligne droite, qui explose en infligeant des dégâts de zone lorsqu’il rencontre un ennemi, un obstacle, ou lorsqu’il atteint sa portée maximale. Vous pouvez stocker jusqu’à 3 crânes, que vous devez récupérer pour à nouveau utiliser vos attaques Attaque Ω : Projette un crâne dans les airs, qui s’écrase dans la zone ciblée après un délai, infligeant des dégâts dans une large zone

Projette un crâne dans les airs, qui s’écrase dans la zone ciblée après un délai, infligeant des dégâts dans une large zone Technique : Vous vous jetez dans la direction ciblée, infligeant des dégâts aux ennemis sur votre passage

Vous vous jetez dans la direction ciblée, infligeant des dégâts aux ennemis sur votre passage Technique Ω : Vous vous jetez dans la direction ciblée, projetant des ondes d’énergie perpendiculaires à votre dash, infligeant des dégâts aux ennemis touchés

Aspects du Crâne d’Argent

Aspect de Mélinoé

Déblocage : Aspect débloqué par défaut

Aspect débloqué par défaut Effet : Vos attaques infligent plus de dégâts de base pour chaque obus (crâne) sur le terrain

Vos attaques infligent plus de dégâts de base pour chaque obus (crâne) sur le terrain Amélioration : Augmentation du bonus de dégâts de base

Aspect de Médée

Déblocage : Fer x4, Belladone x1

Fer x4, Belladone x1 Effet : Votre attaque se fixe à vous. Elle explose sur une plus grande surface au contact d’un obstacle, ou au bout de 3 secondes le cas échéant

Votre attaque se fixe à vous. Elle explose sur une plus grande surface au contact d’un obstacle, ou au bout de 3 secondes le cas échéant Amélioration : Augmentation des dégâts d’attaque et de technique

Aspect de Perséphone

Déblocage : Mousse x1, Coquelicot x5

Mousse x1, Coquelicot x5 Effet : Tout dégât que vous infligez engendre de la Gloire, laquelle prolonge votre technique Ω

Tout dégât que vous infligez engendre de la Gloire, laquelle prolonge votre technique Ω Amélioration : Augmentation des dégâts de la technique Ω

Combien y a-t-il d’armes dans Hades 2 ?

5 armes sont disponibles dans l’early access de Hades 2. Chacune d’entre elles dispose de 3 aspects.

Néanmoins, il semble inévitable qu’un moins une arme soit ajoutée à l’arsenal du roguelite. En effet, le cercle de sélection des armes comporte 6 runes, dont seulement 5 sont actuellement occupées.

Tout laisse donc à penser qu’une nouvelle – et probablement dernière – arme sera ajoutée plus tard dans l’early access, voire à la sortie définitive du jeu.

Comment débloquer les armes dans Hades 2 ?

Lorsque vous débutez votre aventure dans la peau de Mélinoé, vous n’avez accès qu’au Sceptre de la Sorcière. Pour débloquer les autres armes disponibles, il vous suffit de progresser dans l’histoire en enchaînant les descentes vers l’enfer.

Après certains point de progression, une nouvelle arme sera prête à être débloquée dans votre cercle de sélection des armes. Il ne vous restera alors qu’à réunir les quelques ingrédients nécessaires pour la rendre accessible.

Combien y a-t-il d’aspects dans Hades 2 ?

Chaque arme dispose de 3 aspects dans l’early access de Hades 2. Puisque 5 armes sont disponibles, le nombre total d’aspects est donc de 15.

Aucune indication ne permet actuellement de savoir si d’autres aspects seront ajoutés au jeu par la suite. Néanmoins, les armes de Hades premier du nom ont toutes eu droit à un quatrième aspect “secret”. Nous pouvons donc espérer un traitement similaires pour l’arsenal de Mélinoé dans Hades 2.

Comment débloquer les aspects dans Hades 2 ?

Afin d’avoir accès aux aspects de vos armes, vous devez obtenir et effectuer l’incantation “Aspect de la Nuit et des Ténèbres” grâce au chaudron.

Cette incantation n’est néanmoins disponible qu’après avoir bien progressé dans le jeu, et débloqué l’accès vers la surface.

Pour effectuer l’incantation, vous aurez besoin de 5x Bronze (à miner dans la première région de la surface), et d’une Ombre que vous pouvez créer grâce au Chaudron.