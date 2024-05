Liste des Bienfaits de Hades 2 : Boons de tous les dieux

Les Bienfaits sont de puissantes bénédictions accordées par les dieux dans Hades 2. Découvrez la liste complètes des Boons disponibles.

Il existe de nombreuses façons d’améliorer son build dans Hades 2. Si l’on pense immédiatement aux Armes Nocturnes ou encore aux Arcanes, le facteur le plus important est certainement les Bienfaits – ou Boons en anglais – que vous pourrez acquérir au fil d’une partie.

Retrouvez sans plus attendre la liste complète des Bienfaits que peuvent vous offrir les dieux dans vos parties de Hadès 2.

Important : pour les Bienfaits disponibles en plusieurs qualités (ordinaire, rare, épique et héroïque), nous n’indiquons que les valeurs du Bienfait en version ordinaire. Gardez à l’esprit que ces valeurs augmentent avec la rareté, et avec les niveaux acquis via les grenades.

Sommaire

Supergiant Games Les Bienfaits sont de puissantes bénédictions accordées par les dieux

Bienfaits de Zeus

Supergiant Games

Zeus offre principalement des Bienfaits axés sur la mécanique Chargé*, et autres effets faisant s’abattre la foudre sur vos ennemis. Il peut également vous orienter vers un build sans aucun point de mana.

Frappe Céleste

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Attaques appliquent l’état Chargé*. Dégâts de Charge : 80

Technique Céleste

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Techniques appliquent l’état Chargé*. Dégâts de Charge : 100

Glyphe Orageux

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Votre Glyphe Q foudroie en continu les ennemis dans sa zone d’effet. Dégâts de Foudre : 30 (toutes les 0,25 s)

Ruée Foudroyante

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Votre Ruée foudroie tout ennemi à proximité ; chaque éclair produit consomme 3 mana. Dégâts de Foudre : 20 (toutes les 0,15 s)

Conscience Éclairée

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vous régénérez rapidement votre mana, mais sa capacité maximale est réduite de 70 %. Mana Restauré : +4 (par seconde)

Air Pur

Élément : Aucun

Aucun Qualité/type : Infusion

Infusion Effet : Tant que vous possédez au moins 5 symboles Air, tout dégât que vous infligez ne peut être inférieur à une certaine valeur. Minimum de Dégâts Infligés : 30

Vengeance Divine

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Lorsque vous subissez des dégâts, votre assaillant est frappé par la foudre une fois, ou plus dans 50% des cas. Dégâts de Foudre : 100 (jusqu’à 2 fois)

Lance Fulminante

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : La portée de pose de vos Glyphes est augmentée ; ceux-ci foudroient les ennemis dans leur zone d’effet lorsqu’ils sont posés. Dégâts de Foudre : 50

Électricité Statique

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vous Concentrez 50 mana de telle sorte que vos coups produisent des étincelles. Dégâts d’Étincelle : 10

Choc Psychique

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Tant que vous avez 10 mana ou moins, tous vos ennemis sont régulièrement frappés par la foudre. Dégâts de Foudre : 60 (toutes les 5 s)

Double Impact

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : La foudre engendrée par vos Bienfaits de Zeus a une chance de frapper 1 fois supplémentaire. Probabilité : +5 %

Court-Circuit

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos effets de Charge* infligent une fraction de leurs dégâts s’ils expirent sans être activés. Dégâts d’Expiration : 75 %

Surcharge Électrique

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Lorsqu’un ennemi subit des dégâts de Charge*, celui-ci émet une étincelle rebondissant d’un ennemi à l’autre. Dégâts d’Étincelle : 10

Châtiment Tonitruant

Élément : Air

Air Qualité/type : Légendaire

Légendaire Effet : La plupart des ennemis ont une chance de mourir instantanément lorsqu’ils rejoignent le Combat. Probabilité : 7%

Glorieuse Catastrophe

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Vous pouvez Canaliser +30 mana dans votre Glyphe Ω ; tout ennemi se trouvant dans sa zone d’effet au moment de sa pose est ainsi frappé par la foudre. Dégâts de Foudre : 50 (toutes les 0,13 s)

Tempête Apocalyptique

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Vos effets de Charge* durent plus longtemps ; tous les effets de Charge actifs sur le terrain se déclenchent simultanément lorsque l’un d’eux est déclenché. Durée de Charge : +8 s

Thermodynamique

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Vos effets de Charge* appliquent également l’état Brûlé lorsqu’ils sont déclenchés. Dégâts de Brûlure : 80

Contre-Courant

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : La foudre créée par vos Bienfaits de Zeus inflige plus de dégâts aux ennemis Mouillés. Bonus de Dégâts de Foudre : +30%

Suprême Tension

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Les étincelles engendrées par vos Bienfaits de Zeus peuvent rebondir sur vous-même ; chaque rebond augmente également leurs dégâts. Bonus de Dégâts : +15% (par rebond)

Coup de Foudre

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Lorsque vous vous Ruez sur un ennemi Chargé*, l’effet de l’état se déclenche immédiatement et inflige plus de dégâts. Bonus de Dégâts de Charge : +200%

Rançon du Roi

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Sacrifiez tous les Bienfaits obtenus auprès d’Héra ; tous ceux de Zeus augmentent en Niveau pour chaque Bienfait sacrifié. Gain de Niveau : +2 (par Bienfait sacrifié)

* Chargé : État – La cible est frappée par la foudre lorsqu’elle subit 120 points de dégâts en moins de 3 secondes.

Bienfaits de Héra

Supergiant Games

Héra introduit l’effet Lié* dans Hades 2, vous permettant de blesser chaque entité liée lorsque vous frappez un ennemi victime de cet état. La déesse du mariage encourage également l’utilisation de Bienfaits de qualité supérieure.

Frappe Unificatrice

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Attaques infligent plus de dégâts et appliquent l’état Lié*. Dégâts d’Attaque : +50%

Technique Unificatrice

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Techniques infligent plus de dégâts et appliquent l’état Lié*. Dégâts de Technique : +60%

Glyphe Cérémonial

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Glyphes persistent 200% plus longtemps et infligent des dégâts à tout ennemi rejoignant le Combat. Dégâts Infligés : 70

Ruée Cohésive

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Votre Ruée applique l’état Lié* aux ennemis à proximité, lesquels l’appliquent à leur tour aux ennemis autour d’eux. Ennemis Liés Supplémentaires : +1

Conscience Distinguée

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Lorsque vous tombez à court de mana, celui-ci est Concentré de sorte à en restaurer la totalité. Mana Concentré : 10

Éducation Supérieure

Élément : Aucun

Aucun Qualité/type : Infusion

Infusion Effet : Tant que vous possédez au moins 3 symboles Terre, la Qualité de tous vos Bienfaits Ordinaires est augmentée. Qualité Résultante : Rare

Splendeur Nuptiale

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Bienfaits deviennent Héroïques, puis diminuent en Qualité tous les 5 Combats. Bienfaits Aléatoires Affectés : 2

Élégance Extraordinaire

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Tant qu’aucun autre de vos Bienfaits n’est de qualité Quelconque, vous infligez plus de dégâts. Bonus de Dégâts : +10%

Réplique Cinglante

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Lorsque vous subissez des dégâts, vous Liez* votre assaillant, puis lui infligez un pourcentage accru des dégâts subis. Dégâts Infligés : 500% des dégâts subis

Intuition Aiguisée

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Tant que vous avez au moins 100% mana, vos Actions Ω infligent plus de dégâts. Bonus de Dégâts Ω : +30%

Accord Familial

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Tout Bienfait Sacrificiel que vous choisissez est plus puissant ; un tel Bienfait vous sera proposé dès que possible. Bonus de Niveau : 2

Malheur Héréditaire

Élément :

Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos effets de Liaison* sont plus puissants et durent 5 s de plus. Dégâts de Liaison : +10%

Dernière Volonté

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Lorsqu’un ennemi Lié* meurt, tout ennemi Lié subit des dégâts. Dégâts Infligés : 40

Bonne Figure

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Légendaire

Légendaire Effet : Lorsque vous subissez des dégâts, votre mana est consommé de sorte à en résister jusqu’à 50%. Mana Consommé : 5 (par point de dégât)

Bûcher Funéraire

Élément : Éther

: Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Lorsque vous Canalisez votre mana, vous Brûlez en continu les ennemis à proximité. Dégâts de Brûlure : 90 (par seconde)

Rancune Tenace

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Vos Attaques et vos Techniques infligent plus de dégâts tant qu’elles ne sont pas sous les effets de Bienfaits. Bonus de Dégâts : +200%

Souvenirs Inestimables

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Les prochains Souvenirs dont vous vous équiperez cette nuit seront plus puissants. Gain de Rang de Souvenir : +1

Mariage Arrangé

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Vous ne pouvez Lier que deux ennemis à la fois, mais tout ennemi Lié* subit plus de dégâts et est également Affaibli. Bonus de Dégâts vs. Liés : +20%

Règle d’Or

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Plus vous possédez de mana, plus vous infligez de dégâts. Bonus de Dégâts : +5% (par tranche de 100 mana)

Beauté Rayonnante

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Le premier ennemi que vous tuez lors d’un Combat se joint à vous jusqu’à sa conclusion. Dégâts de Serviteur : +200%

Rançon de la Reine

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Sacrifiez tous les Bienfaits obtenus auprès de Zeus ; tous ceux d’Héra augmentent en Niveau pour chaque Bienfait sacrifié. Gain de Niveau : +3 (par Bienfait sacrifié)

*Lié : État – Lorsque la cible subit des dégâts, tout autre ennemi victime de l’état subit 30% de ceux-ci. Expire au bout de 8 secondes.

Bienfaits de Poséidon

Supergiant Games

Avec Poséidon, tout est question d’éclaboussures qui repoussent vos ennemis. Le dieu des océans peut également vous donner tout un tas de ressources mineures, et augmenter vos gains d’argent.

Frappe Marine

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Attaques provoquent une éclaboussure qui repousse vos ennemis. Dégâts d’Éclaboussure : 15

Technique Marine

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Techniques provoquent une éclaboussure qui repousse vos ennemis. Dégâts d’Éclaboussure : 20

Glyphe Bouillonnant

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Votre Glyphe Ω expire immédiatement après sa pose, infligeant ainsi des dégâts aux ennemis dans sa zone d’effet tout en les repoussant. Dégâts de Glyphe Ω : 100

Ruée Torrentielle

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Votre Ruée inflige des dégâts aux ennemis sur votre chemin tout en les repoussant ; chaque impact consomme 5 mana. Dégâts d’Impact : 80

Conscience Fluide

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Lorsque vous frappez un ennemi avec votre Arme, une Bulle Spirituelle a une chance d’apparaître. Probabilité : 10% Bulle spirituelle : Restaure 20 mana lorsque vous la ramassez ; sinon, disparait au bout de 30 secondes

Lorsque vous frappez un ennemi avec votre Arme, une Bulle Spirituelle a une chance d’apparaître. Probabilité : 10%

Thalassothérapie

Élément : Aucun

Aucun Qualité/type : Infusion

Infusion Effet : Tant que vous possédez au moins 4 symboles Eau, votre vie est augmentée. Bonus de Vie Max. : +100

Pêche Fructueuse

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Lorsque vous obtenez une Récompense Mineure ou une ressource figurant dans cette catégorie, une copie de celle-ci a une chance d’apparaître. Probabilité : 20%

Pression Hydraulique

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Lorsque vous commencez un Combat, vos Attaques et vos Techniques infligent plus de dégâts pendant 10 s. Bonus de Dégâts : +100%

Brise-Lames

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vous Concentrez 30 mana de sorte à réduire les dégâts que vous subissez. Dégâts Subis : -2

Trésors Engloutis

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Obtenez un assortiment de pièces et de soins, et parfois également des Cendres et de la Psyché. Couronnes dorées : +90

Foison Océanique

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Toutes les Récompenses Mineures, ainsi que celles sous forme de pièces valent davantage. Valeur des Récompenses : +50%

Pente Glissante

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Les éclaboussures provoquées par vos Bienfaits de Poséidon appliquent également l’état Mouillé* aux ennemis touchés. Bonus de Dégâts vs. Mouillés : +5%

Vague Déferlante

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Lorsque vous repoussez vos ennemis contre un obstacle, cela déclenche une explosion à leur position. Dégâts d’Explosion : 50

Marée Royale

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Légendaire

Légendaire Effet : Les éclaboussures provoquées par vos Bienfaits de Poséidon couvrent une plus grande surface et infligent plus de dégâts aux Gardiens. Dégâts d’Éclaboussure vs. Gardiens : +150%

Escapade Idyllique

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Vous subissez moins de dégâts de la part d’ennemis proches de vous ; les Bienfaits d’Aphrodite considèrent tous vos ennemis comme étant proches de vous. Résistance aux Dégâts : +15%

Sélection Naturelle

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Les Récompenses de Zone ne comportent plus de vie, de mana ou de or ; tout Bienfait que vous trouvez a plus de chances d’être de qualité Rare ou supérieure. Probabilité : +20%

Contre-Courant

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : La foudre créée par vos Bienfaits de Zeus inflige plus de dégâts aux ennemis Mouillés*. Bonus de Dégâts de Foudre : +30%

Marteau Sismique

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Votre Glyphe Ω provoque par intermittence une explosion infligeant 500 points de dégâts dans sa zone d’effet. Intervalle d’Explosion : 15 s

Règle d’Or

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Plus vous possédez de Couronnes dorées, plus vous infligez de dégâts. Bonus de Dégâts : +5% (par tranche de 100 pièces)

Ballet Aquatique

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Votre Ruée crée un globe d’eau derrière vous ; lorsque vous vous arrêtez, celui-ci est projeté en avant, puis explose. Dégâts d’Explosion : 140

Cuisson Vapeur

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Les flammes engendrées par vos Bienfaits d’Hestia créent de la Vapeur lorsque celles-ci blessent un ennemi Mouillé*. Dégâts de Vapeur : 25 (toutes les 0,2 s) Vapeur : état – Un nuage ardent supprimant l’état Mouillé et infligeant rapidement des dégâts à tout ennemi entrant en contact avec lui. Expire au bout de 2s

Les flammes engendrées par vos Bienfaits d’Hestia créent de la Vapeur lorsque celles-ci blessent un ennemi Mouillé*. Dégâts de Vapeur : 25 (toutes les 0,2 s)

* Mouillé : état – La cible subit plus de dégâts et peut être repoussée plus loin. Expire au bout de 3 s

Bienfaits de Déméter

Supergiant Games

La glaciale Déméter vous permettra de ralentir voir de geler sur place les ennemis qui se mettent sur votre route grâce à l’état Enraciné. Les Bienfaits de la déesse de moissons peut aussi créer des cyclones ralentissant les projectiles.

Frappe Glaciale

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Attaques infligent plus de dégâts et appliquent l’état Enraciné*. Dégâts d’Attaque : +30%

Technique Glaciale

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Techniques infligent plus de dégâts et appliquent l’état Enraciné*. Dégâts de Technique : +40%

Glyphe Polaire

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Glyphes infligent des dégâts en continu aux ennemis dans leur zone d’effet tout en leur appliquant l’état Enraciné*. Dégâts de Glyphe : 10 (toutes les 0,5 s)

Élan Frigorifiant

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Votre Ruée vous enveloppe dans un Cyclone* ; celui-ci vous suit jusqu’à votre arrêt. Dégâts de Cyclone : 4 (toutes les 0,25 s)

Conscience Tranquille

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Lorsque vous restez immobile pendant au moins 1 s, vous restaurez rapidement votre mana jusqu’à ce que vous attaquiez. Mana Restauré : +25 (par seconde)

Écorce Épaisse

Élément : Aucun

Aucun Qualité/type : Infusion

Infusion Effet : Tant que vous possédez au moins 6 symboles Terre, tout dégât que vous subissez ne peut excéder une certaine valeur. Max. de Dégâts Subis : 15 (par salve)

Récolte Fructueuse

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Bienfaits deviennent Quelconques, puis augmentent en Qualité tous les 3 Combats. Bienfaits Aléatoires Affectés : 1

Averse Localisée

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Votre Glyphe Ω inflige plus de dégâts et vous suit jusqu’à son expiration. Dégâts de Glyphe : +20%

Dépression Soudaine

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Glyphes créent également un Cyclone* dans la zone ciblée. Dégâts de Cyclone : 4 (toutes les 0,25 s)

Main Verte

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Obtenez un boost de vie max lorsque vous trouvez des plantes, des graines ou des champignons. Recevez immédiatement 1 Graine mystérieuse. Vie Max. obtenue : +5 vie

Manteau Neigeux

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vous Concentrez une certaine quantité de mana, de sorte à créer une barrière capable d’absorber 1 salve de dégâts chaque fois que vous arrivez dans une Zone. Mana Concentré : 20 mana

Herbicide Impitoyable

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Votre Attaque Ω inflige plus de dégâts, mais consomme +10 mana. Bonus de Dégâts d’Attaque Ω : +50%

Racines Malsaines

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos effets d’Enracinement* paralysent vos ennemis plus longtemps. Durée d’Enracinement : +2 s

Moisson Hivernale

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Légendaire

Légendaire Effet : Tout ennemi Enraciné* ne possédant plus que 10% de vie ou moins meurt automatiquement, tout en infligeant des dégâts aux ennemis à proximité. Dégâts de Moisson : 100

Pluie Torrentielle

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Chaque pose de votre Glyphe Ω augmente sa puissance, mais aussi de +5 mana son coût pour le Combat en cours. Bonus de Dégâts de Glyphe Ω : +20% (par utilisation)

Déracinement Détonant

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Les explosions provoquées par vos Bienfaits d’Héphaïstos annulent le délai d’application de l’état Enraciné* sur les ennemis touchés par celles-ci. Délai d’Enracinement sur Explosion : 0 s

Résine Combustible

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Lorsque vous Enracinez* un ennemi, la quantité de Brûlures dont il était déjà victime est augmentée. Dégâts de Brûlure : +100%

Tempête Apocalyptique

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Vos effets de Charge durent plus longtemps ; tous les effets de Charge actifs sur les ennemis se déclenchent simultanément lorsque l’un d’eux est déclenché. Durée de Charge : +8 s

Sélection Naturelle

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Les Récompenses de Zone ne comportent plus de vie, de mana ou de pièces ; tout Bienfait que vous trouvez a plus de chances d’être de qualité Rare ou supérieure. Probabilité : +20%

Souvenirs Inestimables

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Les prochains Souvenirs dont vous vous équiperez cette nuit seront plus puissants. Gain de Rang de Souvenir : +1

Cœur au Ventre

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Plus vous possédez de vie, plus vous infligez de dégâts. Bonus de Dégâts : +10% (par tranche de 100 vie)

* Enraciné : état – La cible est paralysée pendant 2 s. Peut être réappliqué au bout de 10 s

* Cyclone : Un vortex ralentissant tout ennemi dans sa zone d’effet de 20% et tout projectile adverse de 60%. Expire au bout de 3 s

Bienfaits d’Apollon

Supergiant Games

Le dieu des arts Apollon offre des Bienfaits redoutable augmentant la zone d’effet de vos sorts et techniques. Il confère aussi des moyens d’appliquer l’effet Ébloui* qui fait rater leurs attaques à vos ennemis.

Frappe Éclatante

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Attaques infligent plus de dégâts sur une plus grande surface. Dégâts d’Attaque : +40%

Technique Éclatante

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Techniques infligent plus de dégâts sur une plus grande surface. Dégâts de Technique : +60%

Glyphe Solaire

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Lorsque votre Glyphe Ω expire, celui-ci inflige des dégâts en continu dans sa zone d’effet pendant 2 s. Dégâts de Glyphe Ω : 10 (toutes les 0,13 s)

Ruée Aveuglante

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Votre Ruée est plus rapide et applique l’état Ébloui* aux ennemis à proximité. Vitesse de Ruée : +30%

Conscience Lucide

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vous restaurez du mana en continu lorsque vous vous trouvez dans vos Glyphes. Mana Restauré : +12 mana (par seconde)

Grands Remèdes

Élément : Aucun

Aucun Qualité/type : Infusion

Infusion Effet : Tant que vous possédez au moins 3 mana, vous restaurerez une partie de la vie perdue lorsque vous subissez des dégâts.

Points de Vie Restaurés : 30% (au bout de 5 s)

Supernova

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : La zone d’effet de vos Glyphes augmente en continu jusqu’à leur expiration. Diamètre Max. du Glyphe : +40%

Coup de Soleil

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Lorsque vous subissez des dégâts, votre assaillant en subit également, et vous Éblouissez* tous vos ennemis. Dégâts de Vengeance : 50

Double Dose

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Votre Attaque a une chance de frapper 2 fois au lieu d’une seule. Probabilité : +5%

Zénith Immaculé

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Lorsque vous commencez un Combat, vous infligez plus de dégâts jusqu’à ce que vous en subissiez. Bonus de Dégâts : +10%

Peau Sensible

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Les ennemis Éblouis* subissent plus de dégâts lorsqu’ils sont frappés de dos. Bonus de Dégâts de Dos : +50%

Échec Critique

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Les ennemis Éblouis* subissent des dégâts lorsque leurs attaques échouent à cause de l’état. Dégâts Infligés : 100

Prestance Éblouissante

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Attaques et vos Techniques ont une chance d’appliquer l’état Ébloui*. Probabilité : +10%

Talent Prodigieux

Élément : Air

Air Qualité/type : Légendaire

Légendaire Effet : Votre Attaque Ω et votre Technique Ω frappent 2 fois, mais consomment plus de mana. Mana Consommé : +20 mana

Glorieuse Catastrophe

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Vous pouvez Canaliser +30 mana dans votre Glyphe Ω ; tout ennemi se trouvant dans sa zone d’effet au moment de sa pose est ainsi frappé par la foudre. Dégâts de Foudre : 50 (toutes les 0,13 s)

Pluie Torrentielle

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Chaque pose de votre Glyphe Ω augmente sa puissance, mais aussi de +5 mana son coût pour le Combat en cours. Bonus de Dégâts de Glyphe Ω : +20% (par utilisation)

Plumage du Phénix

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Vous subissez -100 de vie ; vous restaurez rapidement votre vie lorsque vous n’infligez ou ne subissez aucun dégât pendant au moins 3 s. Vie Restaurée : 2 (par seconde)

Personnalité Solaire

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Lorsque vous créez des Atomes Crochus, vous en créez plusieurs simultanément au lieu d’un seul. Atomes Crochus Créés : 2

Fracas Stellaire

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Les explosions provoquées par vos Bienfaits d’Héphaïstos infligent des dégâts sur une plus grande surface. Rayon d’Explosion : +50%

Ballet Aquatique

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Votre Ruée crée un globe d’eau derrière vous ; lorsque vous vous arrêtez, celui-ci est projeté en avant, puis explose. Dégâts d’Explosion : 140

Beauté Rayonnante

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Le premier ennemi que vous tuez lors d’un Combat se joint à vous jusqu’à sa conclusion. Dégâts de Serviteur : +200%

* Ébloui : état – Les attaques de la cible ont 20% de chances de n’infliger aucun dégât. Expire au bout de 9 s

Bienfaits d’Aphrodite

Supergiant Games

Aphrodite vous encourage à câliner au plus près vos ennemis, en vous octroyant des bonus de dégâts énormes contre les cibles proches. La déesse de l’amour permet aussi d’appliquer l’état Affaibli* qui réduit les dégâts infligés par les cibles qui en sont victimes.

Frappe Séduisante

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Attaques infligent plus de dégâts aux ennemis proches de vous. Dégâts vs. Ennemis Proches : +80%

Technique Séduisante

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Techniques infligent plus de dégâts aux ennemis proches de vous. Dégâts vs. Ennemis Proches : +100%

Glyphe Attirant

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Glyphes attirent vos ennemis vers leur centre tout en leur appliquant l’état Affaibli*. Efficacité d’Affaiblissement : +10%

Élan Fougueux

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Votre Élan inflige des dégâts autour du point de départ et d’arrivée, tout en appliquant l’état Affaibli*. Dégâts Infligés : 20

Conscience Sensuelle

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Lors de vos Combats, 1 ennemi est Affaibli* en permanence ; vous restaurez votre mana lorsque vous êtes proche d’ennemis Affaiblis. Mana Restauré : 6 mana (par seconde)

Cœur Léger

Élément : Aucun

Aucun Qualité/type : Infusion

Infusion Effet : Tant que vous possédez au moins 4 symboles Air, vos chances d’Esquive sont augmentées. Chance d’Esquive : +15%

Massage Cardiaque

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Lorsque vous quittez une Zone, vous restaurez toute votre vie si celle-ci dépasse un certain seuil. Seuil de Vie : 80%

Propos Sulfureux

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vous Concentrez 20 mana de telle sorte que votre Attaque inflige plus de Dégâts de Base. Bonus de Dégâts de Base : +5

Haut les Cœurs

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Tous les objets augmentant votre vie sont plus puissants. Efficacité : +40%

Conduite Décomplexée

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Tant que vous avez au moins 80% de vie, vous infligez plus de dégâts. Bonus de Dégâts : +10%

Passion Dévorante

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Chaque fois que vous dépensez un total de 30 mana, cela engendre un Atome Crochu*. Dégâts d’Atome : 120

Vague à l’Âme

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos effets d’Affaiblissement* sont plus puissants. Efficacité d’Affaiblissement : +10%

Douce Reddition

Élément : Eau

Eau Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Les ennemis Affaiblis* subissent plus de dégâts. Bonus de Dégâts vs. Affaiblis : +10%

Obsession Euphorique

Élément : Air

Air Qualité/type : Légendaire

Légendaire Effet : Lors de vos Combats, 1 ennemi est Subjugué en permanence si vous en affrontez plus d’un certain nombre. Quantité d’Ennemis Requise : 3 (au moins)

Escapade Idyllique

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Vous subissez moins de dégâts de la part d’ennemis proches de vous ; les Bienfaits d’Aphrodite considèrent tous vos ennemis comme étant proches de vous. Résistance aux Dégâts : +15%

Douce Caresse

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Lorsque vous commencez un Combat, la première salve de dégâts que vous subissez est convertie en vie. Dégâts Convertis en Soins : 75%

Personnalité Solaire

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Lorsque vous créez des Atomes Crochus*, vous en créez plusieurs simultanément au lieu d’un seul. Atomes Crochus Créés : 2

Cœur au Ventre

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Plus vous possédez de vie, plus vous infligez de dégâts. Bonus de Dégâts : +10% (par tranche de 100 vie)

Mariage Arrangé

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Vous ne pouvez Lier que deux ennemis à la fois, mais tout ennemi Lié subit plus de dégâts et est également Affaibli*. Bonus de Dégâts vs. Liés : +20%

Ambiance Torride

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Jusqu’à +12 Ombres Solitaires peuvent apparaître dans chaque Zone ; celles-ci deviennent des boules de feu lorsque vous vous Ruez dessus. Dégâts d’Ombre Solitaire : 160

Coup de Foudre

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Lorsque vous Ruez sur un ennemi Chargé, l’effet de l’état se déclenche immédiatement et inflige plus de dégâts. Bonus de Dégâts de Charge : +200%

* Affaibli : état – Les dégâts infligés par la cible sont réduits d’au moins 10%. Expire au bout de 3 s

* Atomes Crochus : Projectiles explosifs voyageant en orbite autour de vous. Disparaissent au bout de 20 s

Bienfaits de Héphaïstos

Supergiant Games

Le sympathiques dieu de la forge permet à vos actions d’infliger de puissantes explosions. En tant qu’armurier, Héphaïstos aime aussi protéger ses clients avec des Bienfaits conférant de l’armure.

Frappe Volcanique

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Attaques provoquent par intermittence une explosion infligeant 200 points de dégâts. Intervalle d’Explosion : 12 s

Technique Volcanique

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Techniques provoquent par intermittence une explosion infligeant 400 points de dégâts. Intervalle d’Explosion : 20 s

Glyphe Martelant

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Glyphes infligent des dégâts 3 fois consécutives, mais couvrent une plus petite surface. Dégâts de Glyphe : 50 (toutes les 1 s)

Ruée Assourdissante

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Lorsque votre Ruée dure au moins 1 s, celle-ci provoque une explosion consommant 10 mana et infligeant des dégâts aux ennemis à proximité. Dégâts d’Explosion : 200

Conscience Tenace

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vous subissez -10% de dégâts, et restaurez une certaine quantité de mana lorsque vous en subissez. Mana Restauré : 50 mana

Art Martial

Élément : Aucun

Aucun Qualité/type : Infusion

Infusion Effet : Votre Attaque et votre Technique infligent plus de dégâts pour chaque symbole Terre en votre possession. Bonus de Dégâts : +5%

Toucher Fondant

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Attaques et vos Techniques infligent plus de dégâts à l’Armure de vos ennemis. Bonus de Dégâts vs. Armure : +20%

Fidèle Bouclier

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vous Concentrez 30 mana, de sorte à obtenir de l’Armure chaque fois que vous arrivez dans une Zone ; toute Armure ainsi obtenue expire lorsque vous en sortez. Points d’Armure Accordés : +10 armure

Dents pour Dent

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Attaques et vos Techniques infligent plus de dégâts si vous en subissez pendant leur exécution. Bonus de Dégâts : +100%

Parfaite Condition

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vous devenez brièvement Invulnérable au début de chaque Combat. Durée d’Invulnérabilité : 8 s

Armure Lourde

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Obtenez un peu d’armure ; les attaques ennemies ne peuvent plus vous déplacer. Points d’Armure Accordés : +50 armure

Vigueur Occulte

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Obtenez un pourcentage de votre maximum de mana en vie.

Pourcentage : +20%

Décharge Thermique

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Les explosions causées par vos Bienfaits d’Héphaïstos appliquent également l’état Dépressurisation* aux ennemis touchés. Dégâts de Dépressurisation : 300

Mise au Point

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Légendaire

Légendaire Effet : L’Aspect actuel de votre Arme Nocturne est plus puissant. Gain de Rang d’Aspect : +1

Déracinement Détonant

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Les explosions provoquées par vos Bienfaits d’Héphaïstos annulent le délai d’application de l’état Enraciné sur les ennemis touchés par celles-ci. Délai d’Enracinement sur Explosion : 0 s

Réaction en Chaîne

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Lorsque vous provoquez une explosion grâce à vos Bienfaits d’Héphaïstos juste après la fin de leur délai de déclenchement, vous en provoquez 2 au lieu d’une. Fenêtre d’Opportunité : 0,85 s

Rancune Tenace

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Vos Attaques et vos Techniques infligent plus de dégâts tant qu’elles ne sont pas sous les effets de Bienfaits. Bonus de Dégâts : +200%

Douce Caresse

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Lorsque vous commencez un Combat, la première salve de dégâts que vous subissez est convertie en vie. Dégâts Convertis en Soins : 75%

Fracas Stellaire

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Les explosions provoquées par vos Bienfaits d’Héphaïstos infligent des dégâts sur une plus grande surface. Rayon d’Explosion : +50%

Marteau Sismique

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Votre Glyphe Ω provoque par intermittence une explosion infligeant 500 points de dégâts dans sa zone d’effet. Intervalle d’Explosion : 15 s

Suprême Tension

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Les étincelles engendrées par vos Bienfaits de Zeus peuvent rebondir sur vous-même ; chaque rebond augmente également leurs dégâts. Bonus de Dégâts : +15% (par rebond)

* Dépressurisation : état – La cible subit des dégâts 5 s après l’application de l’effet. Ce délai est réinitialisé si l’effet est réappliqué avant activation.

Bienfaits de Hestia

Supergiant Games

Hestia ne cache pas son penchant pyromane, et ses Bienfaits permettent de faire fondre la vie des ennemis à petit feu avec l’état Brûlé*.

Frappe Enflammée

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Attaques appliquent l’état Brûlé*. Dégâts de Brûlure : 20

Technique Enflammée

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Techniques appliquent l’état Brûlé. Dégâts de Brûlure : 15

Glyphe Infernal

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Glyphes appliquent en continu l’état Brûlé* aux ennemis dans la zone d’effet. Dégâts de Brûlure : 30 (par seconde)

Ruée Calcinante

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Votre Ruée détruit la plupart des projectiles ennemis sur votre chemin, tout en appliquant l’état Brûlé* aux ennemis dont ils proviennent. Dégâts de Brûlure : 2 (par projectile détruit)

Conscience Crépitante

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vous régénérez rapidement votre mana, mais subissez -20% de vie max. Mana Restauré : +7 mana (par seconde)

Petit Feu

Élément : Aucun

Aucun Qualité/type : Infusion

Infusion Effet : Vos Attaques et vos Techniques infligent plus de Dégâts de Base pour chaque symbole Feu en votre possession. Bonus de Dégâts de Base : +2 (par symbole Feu)

Charbon Ardent

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Maintenez enfoncée votre touche de Glyphe pour le transformer en une boule de feu ; le cercle magique se forme au point d’impact. Dégâts de Projectile : 50

Brûlage Dirigé

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Votre Technique Ω crée également un projectile explosif, mais consomme +10 mana. Dégâts de Projectile : 80

Immolation Salvatrice

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Obtenez de la vie et du mana, mais sacrifiez 1 Bienfait choisi par Hestia. Vie & Mana Max. : +50

Enduit Inflammable

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos effets de Brûlure* infligent plus de dégâts à l’Armure de vos ennemis.

Dégâts de Brûlure vs. Armure : +100%

Extinction Brutale

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Lorsqu’un ennemi accumule plus de 300 Brûlures*, celles-ci sont immédiatement converties en une seule salve de dégâts accrus.

Dégâts d’Extinction : 50% des cumuls de Brûlure

Gaz Naturel

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Lorsqu’un ennemi Brûlé* meurt, celui-ci inflige des dégâts aux ennemis à proximité. Dégâts Infligés : 60

Combustion Spontanée

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Actions Ω, appliquent l’état Brûlé* à vos ennemis si ceux-ci n’en sont pas déjà victimes. Dégâts de Brûlure : 60

Terre Brûlée

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Légendaire

Légendaire Effet : Vos effets de Brûlure* infligent des dégâts plus rapidement. Vitesse de Brûlure : +100%

Bûcher Funéraire

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Lorsque vous Canalisez votre mana, vous Brûlez* en continu les ennemis à proximité. Dégâts de Brûlure : 90 (par seconde)

Plumage du Phénix

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Vous subissez -100 de vie max ; vous restaurez rapidement votre vie lorsque vous n’infligez ou ne subissez aucun dégât pendant au moins 3 s. Vie Restaurée : 2 (par seconde)

Résine Combustible

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Lorsque vous Enracinez un ennemi, la quantité de Brûlures* dont il était déjà victime est augmentée. Dégâts de Brûlure : +100%

Réaction en Chaîne

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Lorsque vous provoquez une explosion grâce à vos Bienfaits d’Héphaïstos juste après la fin de leur délai de déclenchement, vous en provoquez 2 au lieu d’une. Fenêtre d’Opportunité : 0,85 s

Thermodynamique

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Vos effets de Charge appliquent également l’état Brûlé* lorsqu’ils sont déclenchés. Dégâts de Brûlure : 80

Ambiance Torride

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Jusqu’à +12 Ombres Solitaires peuvent apparaître dans chaque Zone ; celles-ci deviennent des boules de feu lorsque vous vous Ruez dessus. Dégâts d’Ombre Solitaire : 160

Cuisson Vapeur

Élément : Éther

Éther Qualité/type : Duo

Duo Effet : Les flammes engendrées par vos Bienfaits d’Hestia créent de la Vapeur lorsque celles-ci blessent un ennemi Mouillé. Dégâts de Vapeur : 25 (toutes les 0,2 s)

* Brûlé : état – La cible subit jusqu’à 40 points de dégâts accumulés par cet effet par seconde.

Bienfaits d’Artémis

Supergiant Games

La déesse de la chasse n’apparait pas aussi souvent que ses confrère dans Hades 2, mais on est toujours ravi de la croiser. Ses Bienfaits augmentent notamment les chances d’obtenir des coups critiques.

Points de Pression

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Tout dégât que vous infligez a une chance d’être Critique. Chance de Coup Critique : +3%

Élan Meurtrier

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Lorsque vous vous Élancez, vos Actions Ω infligent plus de dégâts pendant 2 s. Bonus de Dégâts mana : +10%

Premier Sang

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Tout ennemi ayant au moins 80% de vie ou 80% de son Armure a plus de chances de subir des dégâts Critiques. Chance de Coup Critique : +10%

Piège Mortel

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Attaques ont plus de chances d’infliger des dégâts Critiques aux ennemis pris dans vos Glyphes. Chance de Coup Critique : +8%

Cible Facile

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Tout ennemi blessé par votre Glyphe Ω est immédiatement transpercé par une flèche. Dégâts de Flèche : 20

Tir de Couverture

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Attaques et vos Techniques créent une flèche chercheuse lorsqu’elles infligent des dégâts. Dégâts de Flèche : 10

Arrêt de Mort

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vous appliquez par intermittence l’état Ciblé* à un ennemi aléatoire. Intervalle de Ciblage : 20 s

* Ciblé : état – La cible a +30% de chances de subir des dégâts critiques. Expire au bout de 6 s.

Bienfaits de Hermès

Supergiant Games

Hermès va à toute vitesse, et ses protégés aussi ! Grâce aux Bienfaits du messager des dieux, vous pourrez courir et attaquer plus vite ou encore esquiver les attaques.

Sensations Fortes

Élément : Aucun

Aucun Qualité/type : Infusion

Infusion Effet : Tant que vous possédez au moins 2 symboles de chaque élément (Terre, Eau, Air et Feu), vos dégâts sont augmentés. Bonus de Dégâts : +20%

Dextérité Supérieure

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vous avez plus de chances d’Esquiver les attaques ennemies. Chance d’Esquive : +10%

Esprit de Synthèse

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Votre Glyphe Ω consomme moins de mana. Mana Consommé : -50%

Technique Fulgurante

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Techniques sont plus rapides. Vitesse de Technique : +15%

Frappe Fulgurante

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vos Attaques sont plus rapides. Vitesse d’Attaque : +10%

Nuit Blanche

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vous vous déplacez et attaquez plus rapidement lorsque vous rechargez votre Sort. Bonus de Vitesse : +15%

Or Facile

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vous trouvez de plus grandes quantités de Couronnes d’or. Recevez immédiatement 100 pièces, plus le bonus ! Couronnes d’or Obtenu : +20%

Perception Prodigieuse

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Les projectiles ennemis voyagent plus lentement. Vitesse des Projectiles Ennemis : -30%

Respiration Contrôlée

Élément : Terre

Terre Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Le coût de recharge de votre Sort est réduit. Coût de Recharge : -15%

Mur Cinétique

Élément : Feu

Feu Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Votre Ruée est 20% plus rapide et vous permet de bloquer un certain nombre d’attaques ennemies pendant son exécution. Attaques Bloquées : 1 (par combat)

Sillage Sanglant

Élément : Air

Air Qualité/type : Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque

Ordinaire/Rare/Épique/Héroïque Effet : Vous infligez plus de dégâts pendant 30 s chaque fois que vous tuez un ennemi. Bonus de Dégâts : +1% (par victime)

Poussée d’Adrénaline

Élément : Air

Air Qualité/type : Légendaire

Légendaire Effet : Obtenez +1 utilisation de votre Refus de la Mort ; lorsque celle-ci est consommée, vous ralentissez vos alentours de 90%. Durée de Ralentissement : 8 s

Sorts de Séléné

Supergiant Games

Séléné n’offre pas vraiment de Bienfaits, mais plutôt de sorts qui sont une nouvelle mécanique de Hades 2. Choisissez un sort, puis améliorez-le en retrouvant la déesse de la lune au cours de votre run.

Instant Paisible

Effet : Votre Sort ralentit vos alentours de 80% pendant 5 s. Coût de Recharge : 150 mana

Maléfice Vespéral

Effet : Votre Sort lance un projectile traqueur appliquant l’état Métamorphosé à un maximum de 10 ennemis. Coût de Recharge : 140 mana

Rayon Lunaire

Effet : Votre Sort émet un rayon de lumière infligeant jusqu’à 1200 points de dégâts sur 3 s. Coût de Recharge : 120 mana

Hurlement Bestial

Effet : Votre Sort vous projette dans les airs ; vous atterrissez ensuite violemment dans la zone ciblée, et infligez ainsi 200 points de dégâts aux ennemis à proximité. Coût de Recharge : 80 mana

Eau de Lune

Effet : Votre Sort vous permet de restaurer 25 de vie jusqu’à 3 fois pour la nuit en cours ; boire l’eau d’une Fontaine en restaure toutes les utilisations consommées. Coût de Recharge : 70 mana

Satellite Obscur

Effet : Votre Sort ressuscite 1 ennemi tué lors du Combat en cours ; celui-ci se bat ensuite à vos côtés pendant 12 s avant de disparaître. Coût de Recharge : 100 mana

Éclipse Totale

Effet : Votre Sort provoque un puissant impact infligeant 1000 points de dégâts dans la zone ciblée au bout de 4 s. Coût de Recharge : 200 mana

Face Cachée