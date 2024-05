Patch note Early Access #1 de Hades 2 : Buff du dash, outils…

La première mise à jour notable de Hades 2 apporte des changements conséquents au dash, au sprint ou encore aux outils. Découvrez le patch note #1 complet.

Deux semaines après son arrivée tonitruante en période d’early access, Hades 2 vient de recevoir sa première mise à jour de contenu majeure. En plus d’une flopée de correction de bugs, Supergiant Games s’est attaqué à des fonctionnalités essentielles du jeu, comme les déplacements ou la récolte de matériaux.

L’un des changements les plus importants de la mise à jour est le buff de la ruée. Mélinoé sprinte désormais plus vite et braque plus efficacement dans les virages. Le dash est lui aussi amélioré, permettant d’annuler plus efficacement les animations de fin d’attaques.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’autre modification majeure concerne la récolte des ressources. Désormais, tous les types de ressources peuvent être récoltés par Mélinoé, même si vous ne lui avez pas équipé l’outil correspondant. Néanmoins, les ressources ne correspondant pas à l’outil équipé apparaitront beaucoup plus rarement. Si vous partez par exemple à l’aventure avec la Canne à pêche, vous pourrez donc miner de l’argent, mais ne vous attendez pas à trouver beaucoup de filons.

Patch note complet d’Early Access #1

Jouabilité

Votre Ruée est naturellement plus rapide et les changements de direction plus réactifs ; les capacités qui augmentent cette caractéristique ont été rééquilibrées.

Vous pouvez maintenant effectuer un Dash pour sortir de nombreuses animations post-attaque de manière plus fiable.

Vous pouvez désormais tous les types de ressource une fois que vous avez débloqué l’outil de récolte correspondant ; vous pouvez toujours équiper n’importe quel outil dans le Terrain d’Entraînement pour que ses ressources correspondantes apparaissent aussi souvent qu’avant, tandis que les ressources des outils que vous n’équipez pas pas apparaîtront beaucoup moins fréquemment.

Autel des Cendres (cartes d’Arcane)

XI l’Agile : rend également votre Dash immédiat (notez que la vitesse accrue signifie que vous êtes invulnérable pendant un temps légèrement plus court) ; le bonus de vitesse de Ruée a été recalibré puisque le sprint est maintenant naturellement plus rapide.

Level design et environnements

Il est plus facile de réaliser un Dash à travers les gouffres à Oceanos.

La ressource Bois de Grève est plus commune dans le Détroit de Thessalie.

Menus et interface

L’utilisation d’un Puits de Charon affiche votre Or actuel sans avoir besoin d’ouvrir la fenêtre des Bienfaits.

Le Tutoriel d’augmentation de maîtrise à l’Autel des Cendres se répétera s’il est ignoré.

Option de Notes de Patch ajoutée au Menu Principal

Divers

Les premières rencontres avec Éris sont moins probables ; elle laisse également tomber quelque chose de valeur… Si cela s’est déjà produit, cherchez un bonus unique à la Croisée pendant qu’Éris est présente.

Les entrées dans le Livre des Ombres sont généralement plus faciles à révéler.

Vous pouvez offrir un cadeau à Echo sans avoir à attendre aussi longtemps après une conversation.

Ajustements des améliorations de familiers qui sont devenues obsolètes par les changements d’outils de récolte Frino augmente les chances de rencontrer des Ombres perdues Toula augmente les chances de trouver des Coins de pêche

Dans le Flashback de Hadès, un indice a été ajouté pour aider les joueurs qui ne réalisent pas qu’ils sont en contrôle du personnage.

Amélioration de la sélection à la souris dans divers scénarios.

Amélioration du support pour certaines manettes supplémentaires.

Les capacités qui augmentent la vitesse de Sprint affichent des chiffres plus précis (généralement plus bas qu’avant).

Mises à jour et corrections de traductions dans certaines langues.

Corrections de Bugs