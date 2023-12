The Finals a surpris tout le monde en sortant mondialement le 7 décembre 2023, lors des Game Awards. Si vous souhaitez modifier votre nom d’utilisateur après la sortie officielle, voici comment faire et à quelle fréquence vous pouvez utiliser cette fonctionnalité.

Après une période bêta réussie, The Finals est là avec la saison 1 qui concurrence déjà des jeux comme Call of Duty. Le dernier FPS de Embark Studios propose un combat chaotique dans des environnements dynamiques qui peuvent être détruits par des capacités et des armes.

Maintenant que The Finals est sorti, vous pouvez vous attendre à débloquer le mode Tournoi Classé et à prouver votre expertise contre des joueurs de même niveau. Vou pourriez alors vouloir changer de nom d’utilisateur, et le jeu vous permet de le faire assez facilement.

Voici donc comment changer de nom d’utilisateur dans The Finals.

Comment changer de nom d’utilisateur dans The Finals

Vous pouvez changer de nom d’utilisateur dans The Finals en vous connectant à votre compte Embark. Voici les quelques étapes simples que vous devez effectuer :

Rendez-vous sur le site officiel d’Embark Studios. Connectez-vous à votre compte. Un compte Embark Studios est nécessaire pour accéder à la fonctionnalité, alors créez un compte si vous n’en avez pas déjà un. Votre page de profil s’ouvrira après la connexion. Si elle n’est pas ouverte, naviguez vers le nom en haut à droite de l’écran, et cliquez sur l’option Profil (Profile) dans la liste déroulante. Cliquez sur Modifier à côté de Display Name (Nom d’utilisateur) et entrez le nom souhaité.

Changer de nom d’utilisateur dans The Finals est-il gratuit ?

Oui, changer de nom d’utilisateur dans The Finals est gratuit. Cela contraste avec d’autres jeux comme Valorant où vous obtenez un changement de nom gratuit tous les 90 jours.

À quelle fréquence puis-je changer mon nom d’utilisateur dans The Finals ?

Vous pouvez changer de nom d’utilisateur dans The Finals toutes les 10 minutes. C’est un soulagement pour quiconque saisit le mauvais nom d’utilisateur ou change d’avis rapidement. De plus, il n’y a pas de limite au nombre de fois où vous pouvez changer de nom d’utilisateur.

Voilà toutes les étapes pour changer de nom d’utilisateur dans The Finals. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez la rubrique The Finals de notre site.