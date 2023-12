The Finals Saison 2 : Date de sortie et contenu attendu

La Saison 2 de The Finals s’annonce riche en nouveaux contenus pour le BR. Voici donc tout ce que nous savons à ce jour sur cette mise à jour.

La Saison 1 de The Finals bat son plein et des joueurs du monde entier plongent dans les combats endiablés du jeu. Alors que le jeu célèbre actuellement la saison festive avec le set “Joyeuses Tactiques” et les “Festive Holiday Twitch drops”, cela n’empêche pas les fans de se demander quand arrivera la Saison 2.

Avec un nouveau Battle Pass et d’autres contenus excitants à l’horizon, la Saison 2 apportera son lot de nouveautés. Alors, pour vous mettre dans le bain, notre guide pratique a tout ce qu’il vous faut savoir sur la Saison 2 de The Finals et ce que vous pouvez attendre de sa mise en ligne.

La date de sortie de la Saison 2 de The Finals est fixée au 12 mars 2024. Nous le savons car le Battle Pass de la Saison 1 de The Finals se termine le 12 mars 2024, ce qui marquera également le début de la Saison 2.

Il est possible que les développeurs retardent la sortie, mais pour l’instant, le 12 mars est la date à retenir.

Contenu attendu de la Saison 2 de The Finals

Il n’y a actuellement aucune nouvelle sur les types de contenus que les joueurs peuvent espérer voir dans la Saison 2 de The Finals. Cependant, étant donné que la mise à jour précédente a ajouté de nouvelles armes, un Battle Pass et une variété d’ajustements de gameplay, nous nous attendons à voir les éléments suivants :

Le Battle Pass de la Saison 2 de The Finals

De nouvelles armes

De nouveaux modes

De nouvelles cartes

Buffs et nerfs des armes

De nouveaux événements

Des mises à jour de qualité de jeu

Voilà, c’est tout ce que nous savons actuellement sur la Saison 2 de The Finals. Comme toujours, nous mettrons à jour ce post dès qu’Embark Studios révélera plus d’informations.