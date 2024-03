The Finals s’inspire de Helldivers 2 : les joueurs « adorent » le nouveau Circuit de Carrière

La Saison 2 de The Finals est enfin arrivée et introduit une nouvelle façon de gagner des récompenses sous forme de Circuit de Carrière, s’inspirant du modèle de Helldivers 2.

La Saison 2 du shooter gratuit d’Embark Studios a commencé et avec cette mise à jour, les joueurs peuvent découvrir un tout nouveau thème basé sur les lumières néon, les glitches dans la matrice et, plus important encore, de nouvelles armes, gadgets et un tout nouveau Passe de Combat.

Une nouveauté de la Saison 2 de The Finals est le Circuit de Carrière, qui est essentiellement une révision des contrats hebdomadaires qui récompense les joueurs avec des Multibucks, aka la monnaie premium du jeu. D’une certaine manière, ce sytème est similaire à la façon dont les joueurs peuvent gagner des Super Crédits gratuitement dans Helldivers 2.

Les joueurs ont absolument adoré ce geste et ont salué les développeurs pour avoir écouté les retours de la communauté.

Les joueurs de The Finals félicitent les développeurs pour les Multibucks gratuits dans le Circuit de Carrière de la Saison 2

Avec le lancement de la Saison 2, le joueur Syxtaine a été surpris lorsqu’il a découvert que The Finals récompense des Multibucks gratuits après avoir complété des contrats du Circuit de Carrière, et a trouvé cela « vraiment incroyable ».

Plusieurs joueurs de la communauté se sont joints et ont exprimé combien ils « adorent ce jeu ». Certains félicitaient même Embark pour sa gestion honnête de « l’Ère de la Microtransaction » car ils récompensent les joueurs abondamment avec « 0 apport financier requis ».

Les joueurs pensent que ce mouvement est un grand « changement » et que l’industrie du jeu « doit prendre des notes ».

Bien que Helldivers 2 ne soit pas un jeu gratuit comme The Finals, le jeu en service continu d’Arrowhead Game Studios offre également des moyens de gagner des Supercrédits, la monnaie premium du jeu, gratuitement. Quelques joueurs ont trouvé la similitude et ont commenté : « Ils ont vu ce que Helldivers faisait et ont copié leur devoir lol » tout en pensant que « les jeux doivent copier les bonnes fonctionnalités des autres ».

D’un autre côté, quelques membres de la communauté semblent inquiets et « espèrent qu’ils ne donnent pas TROP de monnaie payante au point de perdre de l’argent ». Cependant, si plus de monde commence à jouer à The Finals et que le nombre de joueurs atteint de nouveaux sommets, c’est une situation gagnant-gagnant pour toute la communauté.

