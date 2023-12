The Finals dispose-t-il du crossplay et de la cross-progression ?

The Finals est le tout nouveau FPS d’Embark Studios, mais est-ce que le titre inclut le crossplay et la cross-progression ? Voici tout ce que nous savons sur ces deux fonctionnalités dans le jeu.

The Finals est le dernier FPS à arriver sur le marché, développé par Embark Studios. Ce jeu d’action est une expérience basée sur le travail d’équipe, où les joueurs doivent entrer et survivre dans un jeu télévisé mortel tout en luttant contre d’autres équipes pour être les derniers survivants.

En plus d’avoir une bonne visée et une bonne communication, vous serez également encouragé à utiliser les environnements destructibles à votre avantage si vous voulez vraiment prendre le dessus sur votre adversaire.

Si vous prévoyez d’acheter The Finals sur plusieurs plateformes ou de jouer avec des amis, vous voudrez savoir si le jeu inclut des fonctionnalités de crossplay et de cross-progression . Après tout, pouvoir transférer sa progression et rejoindre des amis quelle que soit la plateforme est très pratique.

Dans cet esprit, voici ce que nous savons sur le crossplay et la cross-progression dans “The Finals”.

The Finals a-t-il le crossplay ?

Oui, The Finals a le crossplay.

Le jeu sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series S/X et PC via Steam, et l’inclusion du crossplay signifie que vous pouvez faire équipe avec vos amis, peu importe les appareils que vous utilisez tous. Comme il s’agit d’un titre basé sur le travail d’équipe, avoir le crossplay est très logique car de nombreux joueurs voudront vivre l’action avec leurs amis.

Une bêta ouverte pour The Finals incluant le support complet du crossplay a eu lieu plus tôt cette année, du 26 octobre au 5 novembre 2023. Cela signifie que les joueurs ont eu l’opportunité de plonger dans le FPS avec des amis avant sa sortie officielle.

The Finals inclut-il la cross-progression ?

Oui, The Finals inclut la cross-progression.

Cela signifie que vous pouvez connecter votre compte pour le jeu sur plusieurs plateformes et conserver toute votre progression, y compris les armes et équipements débloqués. Donc, si vous êtes un joueur PC et console, vous pouvez facilement conserver votre progression dans The Finals sur les deux appareils.

