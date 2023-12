The Finals : L’aide à la visée est-elle présente ?

The Finals est un tout nouveau FPS de Embark Studios avec un intéressant twist de jeu télévisé où il y a beaucoup d’armes que vous pouvez utiliser – mais certains joueurs voudront peut-être savoir si le jeu comprend une option d’aide à la visée. Nous avons la réponse ici.

Le dernier FPS gratuit à arriver sur le marché est The Finals, qui a reçu beaucoup d’éloges pendant ses périodes de bêta et a surpris les fans lorsqu’il a soudainement eu un lancement complet après les Game Awards 2023. La sortie a également marqué le début de la saison 1 du jeu avec la mise à jour du Patch 1.2.0.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

C’est un titre plein d’action où les joueurs sont encouragés à tirer profit des environnements destructibles pour prendre le dessus sur leurs ennemis, et finalement survivre au jeu télévisé mortel avec leurs coéquipiers, mais certains joueurs voudront peut-être savoir si l’aide à la visée est disponible avant de se lancer.

Activision

Avec cela en tête, voici tout ce que nous savons sur l’inclusion ou non de l’aide à la visée dans The Finals.

The Finals a-t-il une aide à la visée ?

Oui, The Finals a bien une fonctionnalité d’aide à la visée.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

C’est une bonne nouvelle pour les joueurs qui pourraient être moins expérimentés avec les jeux FPS ou qui sont sur consoles et veulent tout de même essayer The Finals, car cela rendra les situations de combat légèrement plus faciles.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comment utiliser l’aide à la visée dans The Finals

Si vous avez activé l’aide à la visée dans The Finals, il sera plus facile pour votre réticule de suivre les ennemis, ce qui signifie que vous devriez pouvoir atteindre très précisément dans le jeu.

Bien que ce soit certainement une fonctionnalité controversée dans les jeux FPS, son inclusion ici signifie qu’elle pourrait rendre l’expérience plus facile pour les nouveaux venus dans le genre pour se familiariser avec les mécaniques de base du jeu lorsqu’ils commencent.

Pour activer ou désactiver l’aide à la visée dans le jeu, suivez simplement les étapes ci-dessous :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité