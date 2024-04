Final Fantasy 7 Remake : Le producteur révèle quand la partie 3 pourrait sortir

La toute nouvelle publication de l’Ultimania de Final Fantasy 7 Rebirth offre un premier indice sur la date de sortie de la troisième partie de la trilogie Final Fantasy 7 Remake.

Les fans de Final Fantasy 7 devront patienter encore un peu pour la troisième et dernière partie de la trilogie Remake, bien que l’attente ne soit peut-être pas aussi longue que celle pour Rebirth.

Dans l’ouvrage Final Fantasy 7 Rebirth Ultimania, qui vient de sortir au Japon, l’executif de Square Enix et le directeur original de Final Fantasy 7, Yoshinori Kitase, a discuté du développement de Rebirth. Selon une traduction partagée par aitaikimochi sur Twitter, le jeu a été “réellement terminé en trois ans” après que les développeurs aient passé une année sur le DLC de FF7 Remake.

Kitase a exprimé “l’espoir de pouvoir respecter ce calendrier pour la Partie 3 également”, donnant ainsi aux fans une première indication de la période à laquelle ils peuvent s’attendre à voir sortir cette dernière partie.

Final Fantasy 7 Remake est sorti en avril 2020, avec une mise à niveau pour PS5 et une expansion intitulée Intergrade sortie un an plus tard. Si la Partie 3 suit ce calendrier, sa date de sortie pourrait être fixée au début de l’année 2027 au plus tôt, ou en 2028 si Rebirth bénéficie d’un DLC de type Intermission.

Dans l’Ultimania, Kitase attribue également le maintien du personnel à la “période de développement efficace” de Rebirth et indique que la Partie 3 “aura également la même équipe”, ce qui devrait aider à maintenir le processus aussi fluide que précédemment.

Quant aux progrès sur la Partie 3, Tetsuya Nomura, directeur de Final Fantasy 7 Remake et directeur créatif de Rebirth, déclare que l’histoire principale est complète et que l’enregistrement des voix pourrait commencer “dans un avenir proche”.