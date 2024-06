State of Decay 3 : trailer, plateformes et tout ce que l’on sait

State of Decay 3 est le dernier survival-horror des travailleurs acharnés d’Undead Labs. Tandis que l’équipe continue de soutenir les précédentes entrées de la série, voici tout ce que nous savons actuellement sur State of Decay 3.

Il y a un grand amour pour les jeux State of Decay, car ils offrent une multitude de zombies indisciplinés et hostiles, tout en décourageant de manière atypique le combat direct contre eux. Bien que vous puissiez les affronter, il est facile d’être submergé. Le joueur doit donc plutôt se concentrer sur le renforcement de sa base, le recrutement de survivants et le développement de ses ressources.

Cette approche a donné naissance à deux jeux de zombies à succès, ainsi qu’à State of Decay 3, en développement. Depuis sa révélation sur Xbox en 2020, peu d’informations avaient circulé sur State of Decay 3, jusqu’à ce que de nouvelles images du jeu soient dévoilées lors du Xbox Showcase 2024.

UNDEAD LABS Attendez-vous à plus d’horreur et de terreur que jamais auparavant.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour State of Decay 3, le jeu étant encore en phase de développement. La présentation la plus récente du jeu lors du Xbox Showcase 2024 n’a malheureusement pas apporté plus de clarté sur une éventuelle fenêtre de sortie.

Sur quelles plateformes State of Decay 3 sera-t-il disponible ?

State of Decay 3 sera disponible sur Xbox et PC via Steam et l’Epic Games Store, d’après le site officiel du jeu. Le Xbox Games Showcase 2024 a confirmé qu’il sera sur le Game Pass dès le premier jour. Comme les précédents jeux de la franchise, State of Decay 3 ne sera pas disponible sur PlayStation.

Trailer de State of Decay 3

Le Xbox Games Showcase 2024 nous a finalement donné un aperçu plus approfondi du jeu à venir. Non seulement il a dévoilé cette atmosphère sombre et tendue pour laquelle les précédentes entrées étaient connues, mais il a également montré des animaux zombies présents dans le jeu.

Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article dès que nous en saurons plus.

En attendant, n’hésitez pas à consulter la rubrique Jeux vidéo de notre site pour suivre toute l’actualité gaming.