Le crossplay console dans Valorant : peut-on jouer avec des amis sur PC ?

Valorant arrive sur consoles, débutant avec une bêta, et cette annonce a immédiatement suscité des questions concernant le crossplay. Alors si vous vous demandez si vous pouvez jouer avec vos amis sur PC, voici tout ce que vous devez savoir sur le crossplay console de Valorant.

Valorant débarque sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 14 juin à l’occasion d’une bêta. Le shooter tactique était exclusivement disponible sur PC depuis des années, et son arrivée sur consoles a excité les fans.

Cependant, de nombreuses interrogations ont commencé à affluer, et notamment sur le crossplay.

Voici alors tout ce qu’il faut savoir sur le crossplay de Valorant sur console.

Valorant propose-t-il le crossplay entre consoles et PC ?

Valorant ne prend pas en charge le crossplay entre PC et consoles, ce qui signifie que les joueurs sur PC ne pourront pas jouer avec ou contre les joueurs sur console. Les développeurs ont fait ce choix pour maintenir “l’intégrité compétitive”.

Cela dit, le jeu prend en charge le crossplay entre PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Ainsi, les joueurs sur ces deux consoles pourront jouer ensemble ou contre.

La cross-progression dans Valorant

Valorant prend en charge la cross-progression entre PC et consoles. Si vous jouez avec un compte Riot lié aux deux versions, vous pourrez alors partager votre progression et votre inventaire. Cette progression partagée s’étend au niveau de compte, aux devises en jeu, aux agents débloqués, aux skins et à la progression du Passe de combat.

Il est important de noter que le système de classement sera différent pour les deux plateformes, et vous aurez un rang et un MMR séparés lorsque vous jouerez sur console et sur PC.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur le crossplay console de Valorant.