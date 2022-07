PS Plus : les jeux gratuits sur PS4 et PS5 en juillet 2022

Les jeux offerts dans l’abonnement PS Plus du mois de juillet 2022 ont enfin été confirmés.

En choisissant d’adhérer au PlayStation Plus, tous les mois, les joueurs peuvent débloquer gratuitement différents jeux, tout en bénéficiant de remises exclusives, de contenu en jeu exclusif et de multiples autres avantages.

À chaque fin de mois, les membres PS Plus attendent avec impatience de découvrir ce que le prochain mois leur réserve, un temps fort pour tous ceux qui souhaitent enrichir leur bibliothèque. Grâce au site Dealabs, nous connaissons les titres du mois prochain.

Les jeux PS Plus du mois de juillet 2022

Ces jeux du mois PS Plus seront disponibles dans l’abonnement à partir du 5 juillet.

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time

Disponible sur PS4 & PS5

The Dark Pictures : Man of Medan

Disponible sur PS4 & PS5

Arcadegeddon

Disponible sur PS4 & PS5

Comment réclamer des jeux PS Plus

Si vous voulez obtenir ses jeux, il vous faudra suivre quelques étapes simples :

Si ce n’est pas déjà le cas, il vous faut un abonnement PlayStation Plus actif Accessible via carte cadeau PlayStation Plus et le PlayStation Store (navigateur ou directement depuis la console)

Ensuite, il vous faudra vous rendre sur l’écran d’accueil de votre console et cliquer sur le logo PlayStation Plus en haut à gauche

Vous n’aurez alors plus qu’à télécharger les jeux souhaités

Combien coûte un abonnement PS Plus standard

L’abonnement PS Plus permet aux joueurs qui le souhaitent d’obtenir des jeux gratuits chaque mois. Mais également un accès au multijoueur PS Plus, des remises exclusives, 100 Go de stockage en ligne. Sans compter le contenu exclusif sur différents jeux comme des skins.

Ce service est accessible pour 8,99 euros par mois. Toutefois une formule trimestrielle pour 24,99 euros ainsi qu’un abonnement annuel à 59,99 euros sont également proposés.

Comment résilier un abonnement PlayStation Plus

Si après avoir obtenu les jeux de mai vous ne souhaitez plus rester abonné, vous pouvez annuler votre abonnement.

Néanmoins, il faudra le faire au moins 24h avant la date d’échéance, auquel cas un mois supplémentaire sera facturé.

Annuler l’abonnement depuis un navigateur

Connectez-vous à votre compte Sony Entertainment Network

Rendez-vous dans “Gestion des abonnements”

Sélectionnez l’abonnement et cliquez sur “Annuler le renouvellement automatique”

Annuler l’abonnement sur console