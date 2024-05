Les meilleurs accessoires d’arme dans Gray Zone Warfare : viseurs, silencieux, crosses…

Dans Gray Zone Warfare, les accessoires d’arme sont des mods qui changent le fonctionnement de vos armes. Voici une liste des meilleurs accessoires que vous pouvez trouver dans Gray Zone Warfare.

Gray Zone Warfare est un shooter tactique qui offre un réalisme de haut niveau, y compris dans la personnalisation des armes. Avec des centaines d’accessoires pour modifier votre arme, il est difficile de choisir les meilleurs pour vos équipements.

Voici donc les meilleurs accessoires d’arme dans Gray Zone Warfare, incluant les viseurs, crosses, poignées et silencieux.

Pour personnaliser les armes dans Gray Zone Warfare, faites un clic droit sur l’arme que vous souhaitez modder et sélectionnez Inspect (Inspecter). Ensuite, toutes les pièces d’arme ou accessoires compatibles seront surlignés en jaune. Maintenant, il ne vous reste plus qu’à sélectionner la pièce choisie et à la glisser sur l’arme pour l’ajouter.

MADFINGER GAMES Pour attacher certains viseurs, vous aurez besoin de leur montage compatible et de rails supplémentaires si nécessaire.

Certaines pièces, comme les Viseurs et certaines Poignées, nécessitent une étape supplémentaire avant que vous puissiez les attacher à une arme. Par exemple, les Viseurs doivent être fixés à leur montage ou rail compatible avant d’être ajoutés à l’arme.

Les meilleurs Viseurs dans Gray Zone Warfare

Le meilleur Viseur dans Gray Zone Warfare est le Viseur d’Assaut ACOG TA01NSN. Avec un grossissement x4 et une portée de 600 mètres, c’est l’un des viseurs les plus polyvalents du début du jeu et il peut être attaché à presque toutes les armes du jeu.

MADFINGER GAMES L’ACOG doit être monté sur une pièce spécifique du même fabricant.

Le Viseur ACOG vous permettra de rester à une distance sécurisée et d’attaquer l’ennemi depuis la position parfaite, pour éviter les embuscades et les engagements à courte distance inutiles. Assurez-vous simplement de le combiner avec un silencieux ou un cache-flamme et vous êtes prêt pour la majeure partie du jeu.

Les meilleures Crosses dans Gray Zone Warfare

La meilleure Crosse dans Gray Zone Warfare est la Crosse AK MOE. Elle offre à la fois un meilleur maniement et une réduction du coût en endurance de visée. Vous pouvez acheter cet accessoire auprès d’Artisan au niveau 1 et vous pouvez l’utiliser pour chaque arme AK dans le jeu.

La Crosse en Nylon M4 est, selon mon expérience, une autre excellente option pour les premières phases du jeu. Elle est compatible avec la série d’armes M4, à laquelle elle offre une réduction du coût en endurance. Selon votre style de jeu, vous pourriez préférer utiliser le M4 au AK 47, mais gardez à l’esprit que ce dernier est la meilleure arme du jeu.

Les meilleures Poignées dans Gray Zone Warfare

La meilleure Poignée dans Gray Zone Warfare est la RK0, qui est une poignée avant qui peut être attachée à un rail Picatinny ou B9 et qui ajoute un meilleur contrôle du recul et moins de drainage d’endurance lors de la visée. Ce mod peut être utilisé sur presque toutes les armes dans Gray Zone Warfare ce qui en fait une excellente option pour les premiers comme pour les derniers stades du jeu.

MADFINGER GAMES La RK-0 offre contrôle et polyvalence mais réduit le maniement.

La RK-0 a une excellente performance globale, et puisqu’elle est compatible avec la plupart des armes du jeu, vous pouvez l’ajouter à la plupart de vos équipements tout au long de votre campagne sur l’île de Lamang. Gardez juste à l’esprit qu’elle entraîne une légère diminution du maniement de l’arme, ce qui signifie moins de précision.

Les meilleurs Silencieux dans Gray Zone Warfare

Le Silencieux Supressor ARC 1 pour le M4 est le meilleur mod silencieux dans Gray Zone Warfare. Il offre une réduction considérable de la plage de détection et permet aux joueurs de transformer leurs M4 en puissantes armes furtives. Le seul inconvénient est qu’il doit être attaché au museau SF3P, déblocable au niveau 2 du vendeur Gunny.

Une autre bonne option pour le début du jeu est le Supressor PBS-01 et vous pouvez l’acheter chez Artisan au niveau 1. Les Silencieux sont indispensables pour un avantage tactique et pour éviter la détection ennemie. Dans Gray Zone Warfare, prendre une longueur d’avance sur votre ennemi et avoir l’élément de surprise de votre côté peut vous sauver la peau.

C’est tout ce que vous devez savoir sur les meilleurs accessoires dans Gray Zone Warfare. Pour plus d’informations et de guides, consultez la rubrique Gray Zone Warfare de notre site.