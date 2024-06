Doom: The Dark Ages – trailer, gameplay, plateformes…

Un tout nouveau jeu de la série Doom a été annoncé lors du Xbox Games Showcase 2024 et il s’appelle Doom: The Dark Ages. Voici tout ce que nous savons à ce sujet et les plateformes sur lesquelles vous pourrez y jouer.

Après cinq ans d’attente, le très attendu nouveau jeu de la série Doom a enfin été dévoilé lors du Xbox Games Showcase 2024 sous le nom de Doom: The Dark Ages. Depuis la fuite de documents de la FTC en septembre 2023, qui révélaient un jeu principal en préparation, Bethesda et id Software ont montré ce à quoi ressemblerait le prochain opus, emmenant Doomguy à l’époque médiévale.

Bien que l’annonce soit encore récente et que les joueurs aient eu un premier aperçu du gameplay grâce à un treailer, voici tout ce que vous devez savoir sur Doom: The Dark Ages.

Bande-annonce et gameplay de Doom: The Dark Ages

La bande-annonce officielle de Doom: The Dark Ages a été dévoilée le 9 juin 2024 lors du Xbox Games Showcase 2024. Elle propose 2 minutes de gameplay rempli d’action et commence par ces lignes : « Avant de devenir le héros, il était l’arme suprême des Dieux et des Rois ».

La vidéo suivait Doom Slayer vêtu d’une cape en fourrure et massacrant des démons à une époque médiévale où des géants et des dragons vivent aux côtés de rois maléfiques. On peut également voir Doomguy tenir un bouclier, une lame de tronçonneuse, un fusil à double canon et une chaîne à boule cloutée pour éliminer ses ennemis.

On le voit aussi chevaucher un dragon et porter un exosquelette pour combattre un demi-dieu de la mythologie nordique, comme Surtur. La bande-annonce comprenait le gameplay caractéristique de Doom avec de la musique rock métal, des démembrements, des exécutions et, surtout, le dragon de la franchise éliminant un ennemi avec son soufle enflammé.

Plateformes sur lesquelles Doom: The Dark Ages sera disponible

Doom: The Dark Ages sortira sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5 en 2025.

Bien que l’achat de Bethesda par Microsoft ait suscité de nombreuses questions quant à savoir si les futurs jeux Doom seraient des exclusivités de plateforme, Sony a confirmé une sortie sur PS5 sur les réseaux sociaux après le showcase de Xbox.

« Doom: The Dark Ages arrive sur PS5. La série FPS emblématique sera en guerre contre le mal en 2025 avec l’histoire infernale des origines de la rage de Doom Slayer. »

De plus, il sera également disponible dès le premier jour sur le Xbox Game Pass, de sorte que les abonnés du service pourront y jouer gratuitement dès la date de sortie.

Nous mettrons à jour ce guide dès que nous en saurons plus sur Doom: The Dark Ages et que de nouvelles informations seront révélées.