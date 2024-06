Dragon Age: The Veilguard refait surface après des années de sommeil

Bethesda et EA ont officiellement dévoilé Dragon Age: The Veilguard lors du Xbox Games Showcase 2024, montrant le retour des héros des jeux précédents ainsi que de nouveaux personnages, tout en laissant entrevoir le nouveau protagoniste.

Le quatrième opus de Dragon Age a récemment changé de nom. Les fans croyaient depuis longtemps que le jeu s’appellerait Dragon Age: Dreadwolf, mais les développeurs ont dernièrement révélé qu’il s’appelle désormais Dragon Age: The Veilguard, ce qui suggère un changement majeur dans la direction de l’histoire.

Les fans ont dorénavant une idée encore plus précise de ce que nous réserve Dragon Age: The Veilguard, car la première bande-annonce a été présentée lors du Xbox Games Showcase 2024. La bande-annonce a confirmé que le jeu sera lancé à l’automne 2024.

La bande-annonce montre des héros des titres précédents, comme Harding l’Éclaireur et Varric, arborant son emblématique arbalète. Il y avait aussi de nouveaux personnages, dont Neve la Détective, Lucanis le Tueur de Mages, Bellara la Sauteuse de Voile, Emmrich le Nécromancien, Davrin le Garde des Ombres, Taash et le Chasseur de Dragons.

Le trailer laisse également entendre que le personnage principal sera un membre de « The Veilguard », tout comme les protagonistes des premier et troisième jeux étaient connus pour leurs professions (Garde des Ombres et Inquisiteur).

Il est encore difficile de dire exactement de quoi parle le jeu, à part qu’un groupe de héros fait face à un nouvel ennemi qui menace le monde, et que des dragons sont impliqués. Le titre précédent laissait entendre que Solas de Dragon Age: Inquisition allait jouer un rôle majeur, mais le changement de nom peut indiquer que l’histoire l’a laissé de côté.

Les développeurs ont promis que plus d’informations seront bientôt révélées, il ne faudra donc pas longtemps avant d’en savoir plus sur The Veilguard. Une première de gameplay aura lieu le 11 juin 2024, où nous verrons enfin Dragon Age: The Veilguard en action.