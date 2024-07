Diablo 4 Saison 5 : Return to Hell — date de sortie, thème et tout ce que l’on sait

Voici tout ce que nous savons sur la Saison 5 de Diablo 4 : Return to Hell, y compris sa date de sortie, les nouveaux modes endgame, et plus encore.

La Saison 5 de Diablo 4 semble être la dernière saison avant que l’extension Vessel of Hatred ne change le jeu à jamais. Alors que la Saison 4 a servi de sorte de redynamisation pour Diablo 4, tout en ramenant la faction mythique des Loups d’Acier, la Saison 5 envoie les joueurs directement en Enfer.

La Saison 5 : Return to Hell (Retour en Enfer en FR mais nous n’avons actuellement pas la traduction officielle) est le nom de la saison, mais jusqu’à présent, Blizzard n’a rien confirmé de plus. Cependant, à mesure que le temps passe dans Diablo 4, l’absence du Seigneur de la Terreur devient de plus en plus évidente.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici tout ce que nous savons sur la Saison 5 de Diablo 4 jusqu’à présent.

Blizzard Entertainment

Oui, la Saison 5 de Diablo 4 commencera le 6 août et se terminera le 8 octobre 2024, jour de la sortie du DLC Vessel of Hatred arrive et début de la Saison 6.

Quel est le thème de la Saison 5 de Diablo 4 ?

Diablo 4 Saison 5 : Return to Hell semble nous ramener en enfer, comme son nom l’indique. Blizzard ne nous a pas dit grand-chose sur ce que cela impliquera, mais ce pourrait être un clin d’œil à Diablo, le Seigneur de la Terreur, ou au moins fournir une nouvelle histoire parallèle impliquant le joueur devant retourner dans les profondeurs enflammées.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il est probable que Diablo lui-même n’apparaisse pas avant la prochaine extension DLC en 2025, voire en 2026, mais il se pourrait que nous explorions de nouveau son domaine dans la Saison 5. Bien sûr, Diablo n’est pas le seul démon provenant de l’Enfer, la Saison 5 introduira donc probablement une nouvelle menace à combattre.

Les saisons précédentes de Diablo 4 ont impliqué la participation à de nombreux événements des Vagues Infernales. Return to Hell pourrait inverser la tendance, en voyant le joueur devoir les arrêter à leur source.

Fonctionnalités de la Saison 5

La Saison 5 de Diablo 4 va apporter divers changements à la façon de jouer, en commençant par une version encore plus menaçante du Boucher, une sélection de nouveaux Uniques et Aspects Légendaires, et enfin, un nouveau mode endgame connu sous le nom de Hordes Infernales.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce dernier invitera les joueurs à participer à un mode basé sur des vagues, soutenu par des « choix de survie » entre chaque vague. Le point culminant de ce mode se fera par de nouvelles rencontres de boss du Conseil Déchu – sûrement les nouveaux méchants de la saison.

Comme la Saison 5 doit être la dernière avant le DLC, ce sera la dernière saison de Diablo 4 avant que le DLC Vessel of Hatred ne transforme le jeu, ajoutant plus de contenu, une nouvelle histoire, une nouvelle classe, et introduisant de nouvelles fonctionnalités telles que des mercenaires à engager.