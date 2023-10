Le créateur de Fallout révèle enfin comment le monde a pris fin

Le créateur de la série acclamée Fallout a enfin levé le voile sur la véritable raison qui a transformé le monde en un désert nucléaire.

La cause de cette apocalypse nucléaire, qui donne son nom aux jeux et à leur environnement, a longtemps fait l’objet de spéculations. Bien que le premier jeu offre peu d’explications, il devient clair dans Fallout 2 que le conflit oppose principalement les États-Unis et la Chine.

Dans ce jeu, des personnages chinois expliquent qu’ils sont les descendants de membres de l’Armée Populaire de Libération du peuple chinois, arrivés en sous-marin juste au moment où les bombes tombaient. Bien qu’ils jouent un rôle dans l’histoire du deuxième jeu, ce n’est qu’avec Fallout 3 que l’histoire du conflit originel prend toute son importance.

Des signes de l’activité de soldats envahisseurs jonchent le Capital Wasteland, avec les squelettes de commandos et leurs armes trouvés dans plusieurs endroits. Dans Fallout 4, cela va encore plus loin, les joueurs pouvant rencontrer le Capitaine Zao, un capitaine goule, coincé dans un sous-marin au large du Commonwealth.

Mais récemment, le créateur de Fallout, Tim Cain, a précisément révélé ce qui a conduit au largage de la première bombe et à la destruction de la planète.

La Chine a largué la première bombe pour stopper les expériences américaines

Dans une interview avec le fan de Fallout TKs-Mantis, Tim Cain a révélé que la Chine était le premier pays a avoir largué la bombe, mettant fin à un débat qui fait rage depuis plus de deux décennies au sein de la communauté. Cain a expliqué : “La raison pour laquelle nous avons été bombardés, c’est que les armes biologiques étaient illégales, et la Chine a découvert que nous travaillions sur le FEV [Forced Evolutionary Virus], et ils ont dit, ‘vous devez arrêter ça’. Et nous avons répondu, ‘OK’. Tout ce que nous avons fait, c’était de le déplacer.“

Pour ceux qui l’ignorent, le Virus à Évolution Forcée est un virus artificiellement créé qui sert à accélérer les changements de phénotype et de génotype chez les hôtes vivants. Le Maître l’utilise pour créer des Super Mutants, qui sont le cœur du plan de l’Enclave pour éliminer bon nombre des derniers membres de l’humanité restants.

Bien que Cain ait légèrement nuancé ses commentaires par la suite dans une légère panique, les fans sont ravis d’avoir enfin une explication du cadre de Fallout.