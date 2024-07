Once Human propose de nombreuses ressources à trouver à travers sa vaste carte – mais elles ne sont pas toutes aussi faciles à obtenir que le Cuivre, l’Eau ou le Bois. Les Matériaux Raffinés en font partie. Voici donc où les trouver et comment obtenir des Matériaux Raffinés dans Once Human grâce à notre guide.

Que vous cherchiez à construire une base fantastique, fabriquer des armes puissantes, créer de nouveaux équipements, ou simplement assurer vos stocks, récupérer des ressources dans Once Human peut devenir une tâche assez délicate. Surtout si vous ne savez pas trop comment et où les obtenir.

Les Matériaux Raffinés sont l’une de ces ressources qui échappent aux joueurs depuis la sortie du jeu. Pour vous assurer de pouvoir combattre les monstruosités du jeu en toute simplicité, voici où trouver et comment obtenir des Matériaux Raffinés dans Once Human.

Où trouver des Matériaux Raffinés

Starry Studios

Les Matériaux Raffinés ne sont pas une ressource que vous pouvez trouver à l’état pur. À la place, vous devez repérer des débris et les désassembler.

Les débris qui produisent des Matériaux Raffinés peuvent être trouvés dans la région d’Iron River, située à l’extrême est de la carte, juste au-dessus des Dayton Wetlands (zone dans laquelle vous apparaissez au début du jeu).

Bien qu’il soit indiqué que vous devez être au niveau 21, vous pouvez toujours entrer dans la zone à n’importe quel niveau. Soyez juste plus prudent, car les ennemis y sont plus puissants.

Une fois sur place, entrez dans les grands bâtiments et cherchez du butin. Il est recommandé d’en prendre autant que possible pour éviter de devoir retourner dans ces zones dangereuses plus tard.

Starry Studios

Comme mentionné précédemment, vous pouvez obtenir des Matériaux Raffinés en désassemblant vos débris dans Once Human.

Une fois que vous avez récupéré une bonne quantité de débris, retournez à votre base et ouvrez votre Atelier de Démontage. Ensuite, mettez vos morceaux à l’intérieur et démontez-les pour obtenir des pièces utilisables.

Nous avons constaté que les Papiers fins et les Filtres vous donnent des Matériaux Raffinés, les Filtres vous en accordant trois, et les Papiers Fins deux.

Cependant, nous vous suggérons de prendre tout ce que vous voyez, car plus vous récoltez d’objets, plus vous obtiendrez des Matériaux Raffinés et autres ressources utiles.

Voilà, vous savez désormais comment obtenir des Matériaux Raffinés dans Once Human. N’hésitez pas à consulter la rubrique Jeux vidéo de notre site pour d’autres guides sur le jeu de Starry Studios.