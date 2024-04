Un MMORPG Game of Thrones se déroulant pendant la série serait en développement

Game of Thrones, l’une des séries télévisées les plus appréciées de tous les temps serait en passe d’être adaptée en MMORPG.

Selon de récents rapports, un jeu vidéo Game of Thrones serait actuellement en développement. Le monde créé par George R. R. Martin, qui a également contribué à créer l’univers d’Elden Ring, a déjà été exploré dans l’espace vidéoludique, mais aucun des titres n’a vraiment été un succès.

Cela pourrait changer, cependant, car Nexon, un éditeur de jeux vidéo sud-coréen derrière des titres populaires tels que The Finals et Dave the Diver, serait en train de développer un MMORPG Game of Thrones.

Cette nouvelle provient d’un rapport du 28 avril de Redanian Intelligence, un site web d’actualités se concentrant sur des franchises fantastiques comme House of the Dragon, The Witcher et Le Seigneur des Anneaux.

Dans l’article, Redanian Intelligence affirme avoir appris qu’un MMORPG Game of Thrones est en développement par Nexon, se déroulant dans le Nord. Deux lieux importants de la série seraient également présents dans ce jeu en développement, “Winterfell et Le Mur” et l’histoire serait située “aux alentours de la saison 4/saison 5 de Game of Thrones.”

Selon le rapport, des personnages populaires de la série tels que Jon Snow, Sam Tarly et Roose Bolton devraient être inclus dans le jeu, mais, pour autant que Redanian Intelligence sache, “le casting original ne reviendra pas pour prêter leur voix aux personnages.”

L’aspect le plus intéressant de ce MMORPG Game of Thrones est bien sûr le volet en ligne, qui comportera une campagne narrative. Il y aura également des aspects de personnalisation, les joueurs pouvant choisir un personnage masculin ou féminin.

Le rapport compare ce jeu en développement à The Elder Scrolls Online, affirmant que le contenu semble extrêmement similaire.

C’est tout ce qui est connu pour le moment sur le MMORPG Game of Thrones. Dès que plus d’informations seront disponibles, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article.