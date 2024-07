Toutes les cartes et tous les modes de Concord

Concord, nouveau jeu de type hero shooter se déroulant dans un univers de science-fiction, est sur le point de commencer son accès anticipé en bêta, voici donc tout ce que vous devez savoir sur les cartes et les modes de jeu qui seront disponibles.

Dévoilé lors du State of Play 2024 de PlayStation, le projet de Sony pour détrôner Overwatch 2 se profile à l’horizon alors que l’équipe de Firewalk se prépare au lancement de la bêta anticipée.

En attendant le jeu, les développeurs nous ont donné un aperçu de ce qui nous attend dans la bêta.

Alors avant de plonger dans l’aventure le 12 juillet, voici tous les modes de jeu et cartes confirmés.

Tous les modes de jeu confirmés de Concord

La bêta anticipée commencera avec trois modes différents, un quatrième étant prévu pour la bêta ouverte la semaine suivante.

Chasse aux trophées

Chasse aux trophées est un mode avec de la réapparition dans lequel votre équipe doit éliminer l’équipe ennemie et collecter des cartes de prime pour marquer des points. La première équipe à atteindre le score cible, ou la plus élevée avant la fin du temps imparti gagne. On peut voir ce mode comme une variante du mode Élimination confirmée.

Récupération

Récupération est un mode sans réapparition où les équipes s’affrontent pour récupérer le Coursier bleu, un “système de transport de paquets robotisé”, puis le placer dans l’une des zones et le défendre contre l’équipe ennemie.

Occupation

Occupation est également un mode sans réapparition où les équipes se battent pour contrôler une seule zone de capture au centre de la carte.

Contrôle de zones

Disponible lors de la bêta ouverte, Contrôle de zones est un mode avec de la réapparition où les équipes se disputent le contrôle de plusieurs zones sur la carte pour gagner des points. Contrôler deux zones ou plus à la fois augmentera le score de votre équipe, et la première équipe à atteindre le seuil de points gagne. Ce mode rappelle une version modifiée de la Domination de Call of Duty.

Toutes les cartes confirmées de Concord

Comme pour les modes de jeu, une carte supplémentaire sera ajoutée au jeu lorsque la bêta ouverte commencera, avec quatre cartes disponibles dès la bêta anticipée.

Libronde

FIREWALK STUDIOS

Libronde propose des couloirs périphériques entrecroisés et une grande cour centrale au milieu de la carte, qui servira de principale zone de combats. Elle est située sur la planète Glance, brûlée par le soleil.

Chambre stellaire

FIREWALK STUDIOS

Chambre stellaire présente des corridors étroits avec une grosse météorite au centre, parfait pour les combats en équipe et les duels. Elle est située sur la plus haute montagne de la planète Gloom.

Aléas aquatiques

FIREWALK STUDIOS

Les développeurs n’ont pas révélé grand-chose sur Aléas aquatiques mis à part le fait que cette carte se situe sur une plateforme de pêche de la planète Leviathan.

Risques électriques

Risques électriques comprend plusieurs zones où les combats peuvent se dérouler, avec des chemins menant à une tour centrale au milieu de la carte. Elle est située sur la planète Leviathan.

Mines osseuses

Arrivant avec la bêta ouverte, Mines osseuses propose un mélange de combats à courte et moyenne portée pour les équipes. Elle se situe dans les mines de la planète Akkar.

Et voilà tout ce que nous savons sur les cartes et modes de Concord. Pour rappel, la bêta en accès anticipé débute le 12 juillet tandis que la bêta ouverte commencera le 18 juillet.