Patch notes Hogwarts Legacy du 4 mai : mode Arachnophobie et plus

À quelques heures de sa sortie sur PS4 et Xbox One, Hogwarts Legacy a eu droit à une mise à jour significative qui a notamment introduit une toute nouvelle fonctionnalité, le Mode Arachnophobie.

Après de longs mois d’attente, Hogwarts Legacy a fait son entrée dans le paysage vidéoludique le 10 février 2023, permettant à des milliers de joueurs de revêtir leur robe de sorcier et de se plonger dans le quotidien d’un élève de Poudlard.

Cependant, bien que le RPG en monde ouvert d’Avalanche Software a été lancé au mois de février sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, son arrivée sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, n’était prévue que bien plus tard et cette attente n’a fait que se prolonger …

Avalanche Software Hogwarts Legacy a fait ses débuts sur PS4 et Xbox One le 5 mai 2023.

Heureusement, à présent c’est de l’histoire ancienne ! Hogwarts Legacy est désormais disponible sur PS4 et Xbox One. À cette occasion, Avalanche Software a déployé un patch conséquent.

Notes de patch du 4 mai 2023

Note des développeurs – Ce correctif traite de l’expérience de jeu globale et des améliorations de stabilité.

Présentation du mode Arachnophobie

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Un mode Arachnophobie a été ajouté aux options d’accessibilité. Lorsqu’il est activé, ce mode :

Modifie l’apparence de toutes les araignées

Supprime leurs cris ainsi que les bruits qu’elles émettent

Supprime les petites araignées qui grouillaient sur le sol

Rend invisibles les cadavres d’araignées La collision est toujours active pour empêcher les joueurs de rester bloqués lors de l’activation de ce paramètre

Notez que les images d’araignées dans le Guide du Sorcier restent inchangées

Éléments cosmétiques du professeur Ronen

Ajout de la prise en charge des récompenses liées au professeur Ronen (Twitch Drops)

Correctifs supplémentaires

Résolution d’un problème avec la quête du Heaume de Lodgok d’Urtkot qui empêchait les joueurs de poursuivre la quête

Les visuels des robes de sorciers ont été ajustés suite aux remarques des joueurs comme quoi elles avaient l’air sales

Plusieurs correctifs ont été apportés au système de sauvegarde de jeu

Plusieurs problèmes liés au Guide du Sorcier ont été repérés et corrigés

Résolution de plusieurs problèmes pouvant entraîner la chute du joueur hors du monde

Performance

Résolution de plusieurs plantages potentiels

Corrections et optimisations des performances

Plus de 500 bugs concernant les missions, les PNJ, les événements, les cinématiques, les dialogues, le système de trophées, les sorts et les combats ont été corrigés. En plus des performances, les développeurs ont également cherché à améliorer le système d’audio et l’interface utilisateur du RPG.