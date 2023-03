La sortie de Hogwarts Legacy sur PS4 et Xbox One a été de nouveau décalée

Alors que les joueurs sur PS4 et Xbox One trépignaient d’impatience à l’idée de bientôt pouvoir faire à leur tour leurs premiers pas sur Hogwarts Legacy, une mauvaise nouvelle est venue doucher leur enthousiasme. Il leur faudra malheureusement patienter plus longtemps que prévu, la sortie du RPG d’Avalanche Software sur les consoles d’ancienne génération a de nouveau été décalée.

Après de longs mois d’attente, Hogwarts Legacy a enfin fait son entrée dans le paysage vidéoludique le 10 février 2023, permettant à des milliers de joueurs de revêtir leur robe de sorcier et de se plonger dans le quotidien d’un élève de Poudlard.

Cependant, bien que le RPG d’Avalanche Software a été lancé au mois de février sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, son arrivée sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, n’était prévue que bien plus tard. En effet, il devait faire ses premiers pas sur Xbox One et PS4 le 4 avril, puis sur Nintendo Switch le 25 juillet.

Les joueurs possédant des consoles de dernière génération étaient impatients à l’idée de pouvoir prendre part eux aussi à cette aventure haute en couleur, malheureusement il leur faudra patienter plus longtemps que prévu. Le 6 mars, les développeurs ont annoncé que l’arrivée du RPG sur PS4 et Xbox One a été une nouvelle fois retardée.

Un nouveau retard pour Hogwarts Legacy

À la surprise générale, le 6 mars, Avalanche Software a dévoilé sur Twitter que Hogwarts Legacy ne sera lancé sur PS4 et Xbox One que le 5 mai 2023, soit un mois après la sortie initialement prévue.

Ce n’est malheureusement pas la première fois que les développeurs annoncent un retard. La sortie du jeu était prévue à l’origine pour 2022, avant que la sortie de toutes les versions ne soient finalement repoussées à 2023.

Ensuite, l’arrivée de Hogwarts Legacy sur PS4 et Xbox One a été repoussée au 4 avril 2023. Aujourd’hui, il semble que les développeurs ont besoin d’encore un peu plus de temps pour préparer cette sortie tant attendue.

Pour ceux qui se posent la question, ça ne devrait pas avoir d’incidence sur la date de sortie du jeu sur Nintendo Switch, mais on ne peut être surs de rien.

Malgré leur déception, la plupart des joueurs se sont montrés compréhensifs envers les développeurs. Cependant, beaucoup ont déclaré qu’avec ce nouveau retard, ils espéraient qu’au moins l’arrivée du jeu sur PS4 et Xbox One se déroulerait sans heurts.