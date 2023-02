Combien de joueurs compte Hogwarts Legacy ?

Alors que tout semble sourire à Hogwarts Legacy vous demandez combien de personnes jouent actuellement au RPG en monde ouvert d’Avalanche Software ? Voici un aperçu des dernières statistiques du jeu.

Après de longues semaines d’attente, pour ne pas dire des mois, Hogwarts Legacy a enfin fait son entrée dans le paysage vidéoludique le 10 février 2023, permettant à des milliers de joueurs de revêtir leur robe de sorcier et de se plonger dans le quotidien d’un élève de Poudlard, baguette en main.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que malgré la controverse la sortie du RPG a été couronnée de succès. Il était déjà en tête de liste sur Steam quelques semaines avant son lancement, et il a récemment battu des records sur Twitch, où il a atteint un pic 1,28 million de viewers simultanés à son apogée. Comme si cela ne suffisait pas, WB Games a récemment confirmé qu’il s’était déjà vendu à plus de 12 millions d’exemplaires, rapportant plus de 850 millions de dollars.

Alors que la sortie d’Hogwarts Legacy sur Xbox One et PS4 approche à grands pas, voici combien de personnes jouent actuellement au jeu.

Suivi du nombre de joueurs de Hogwarts Legacy

Selon SteamDB, le nombre de joueurs sur la version Steam d’Hogwarts Legacy est actuellement de 290 050, un chiffre qui a considérablement baissé ces derniers jours. En effet, le 20 février le RPG comptait en moyenne 500 000 joueurs, et plus de 800 000 lors de sa sortie. Au cours de sa phase d’accès anticipé, il avait même rassemblé plus de 474 700 joueurs simultanés.

SteamDB

Évidemment, ces chiffres ne tiennent pas compte des joueurs sur Xbox Series X/S et sur PlayStation 5. Le RPG d’Avalanche Software connaîtra sans aucun doute un second souffle lorsqu’il fera ses premiers pas sur Xbox One et PS4 le 4 avril puis sur Nintendo Switch le 25 juillet.