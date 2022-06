GTA Online : Les voitures et motos les plus rapides

GTA Online propose de nombreuses voitures et véhicules différents, mais au final, tout le monde veut juste aller le plus vite possible. Nous avons donc dressé une liste des voitures et des motos les plus rapides du jeu.

Dans l’histoire de GTA Online, Rockstar Games a rempli le titre multijoueur de nouveaux contenus, la plupart de ceux-ci se présentant sous la forme de nouveaux véhicules et de nouvelles courses dans lesquels les utiliser.

Vous avez une grande variété de choix à Los Santos. Vous pouvez opter pour quelque chose qui a simplement l’air cool comme le Cheval Taipan, quelque chose qui a le swag classique comme la Coquette Classic, ou quelque chose d’aussi unique que le Truffade Z-Type.

Mais au final, la plupart des joueurs veulent juste aller vite. Que ce soit pour distancer la police, les autres joueurs ou pour gagner des courses.

Les 5 voitures les plus rapides dans GTA Online

Si vous pensiez immédiatement que les voitures de style Formule 1, l’Ocelot R88 et la Progen PR4, sont les plus rapides. Techniquement, elles ne le sont pas. Elles vous donneront le temps le plus rapide dans les courses Open Wheel, mais c’est tout.

Sur la route, la voiture la plus rapide est en fait l’Ocelot Pariah. La voiture de sport à 1 420 000 $ a une vitesse de pointe record de 218,87 km/h après le test de vitesse en ligne droite du Youtubeur Broughy1322 .

Après cela, vous avez la Grotti Itali RSX, le Pfister 811 qui a été cadencé à 212,5 km/h, puis le Principe Deveste Eight qui a enregistré une vitesse de pointe de 212 km/h. La Bravado Banshee 900R et l’Invetero Coquette D10 finissent le tour du top 5.

Ocelot Pariah – 218,87 km/h – 1 420 000$ Grotti Itali RSX – 217,74 km/h – 3 465 000$ Pfister 811- 212,5 km/h – 1 135 000$ Principe Deveste Eight – 212 km/h – 1 795 000$ Bravado Banshee 900R – 210,8 km/h – 565 000$

Les motos les plus rapides dans GTA Online

La moto la plus rapide de GTA 5 Online n’est autre que la Western Reever. Cette moto à l’allure cool a une vitesse de pointe de 262,3 km/h et coûte au total 1 900 000$.

Bien que cela puisse sembler beaucoup d’argent, c’est un excellent rapport qualité-prix, surtout si l’on considère qu’elle est plus rapide que toutes les autres motos du jeu.

1 Western Reever 262,3 km/h 1 900 000$ Apocalypse Deathbike (Arena) – 241,4 km/h – 1 269 000$ Pegassi Oppressor – 225,3 241,4 km/h – 3 524 500$ Nagaski BF400 – 220,5 km/h – 95 000$ Pegassi Bati 801-217,3 km/h – 15 000$

Au final vous pouvez améliorer n’importe quel autre véhicules et maximiser leurs vitesses de pointe, mais ils ne gagnerons jamais contre ces 10 dans une course en ligne droite.

Alors, assurez-vous de consulter les magasins Southern San Andreas Super Autos et Legendary Motorsports dans GTA Online pour mettre la main dessus.