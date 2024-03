Les fans de GTA 6 pensent avoir trouvé un indice dans Cluckin’ Bell de GTA Online

Les fans impatients de GTA 6 croient avoir trouvé de nouveaux indices sur le prochain jeu dans la mise à jour du Raid de la Ferme Cluckin’ Bell de GTA Online, suggérant l’introduction de nouvelles fonctionnalités.

Depuis longtemps, les fans de Grand Theft Auto voulaient que Rockstar confirme que GTA 6 était bel et bien en développement. Ça a pris du temps, surtout après plusieurs leaks, mais ils ont finalement publié une bande-annonce du jeu tant attendu fin de 2023.

Les choses se sont un peu calmées depuis la confirmation que nous jouerons l’histoire de Lucia et Jason, et retournerons à Vice City, et Rockstar semble travailler dur.

Malgré l’accent mis sur GTA 6, ils ont tout de même réussi à proposer de grandes mises à jour pour GTA Online. La plus récente, le Raid de la Ferme Cluckin’ Bell, est le premier braquage du jeu depuis Cayo Perico – et cela a grandement excité les fans.

Le braquage de Cluckin’ Bell dans GTA Online rend les fans optimistes pour GTA 6

Comme pour les autres braquages dans GTA Online, vous avez la possibilité d’agir discrètement ou à armes déployées, selon votre méthode. Cependant, c’est légèrement différent des missions précédentes étant donné que la mission de préparation pénultième détient la clé.

C’est quelque chose que le joueur Notice360 a relevé comme un indice potentiel pour une fonctionnalité de GTA 6. « Cela pourrait être implémenté dans le 6, car les missions seront probablement diversifiées tout comme certaines des missions de RDR2 (Prêt à l’argent et autres péchés, Le cours du vrai amour, etc.). Nous pourrions finir par avoir plus de liberté dans la manière de faire les missions et les possibilités pourraient devenir infinies ».

« Je pense que nous voyons beaucoup de GTA 6 avec ces dernières mises à jour. Le gameplay et évidemment les extérieurs/personnalisations des voitures », a convenu un fan. « Beaucoup des nouvelles missions de mise à jour de GTAO ont ce genre de liberté ce qui me donne espoir pour GTA 6 », a ajouté un autre.

« Oui. Beaucoup du raid de Cluckin’ Bell m’a semblé être un avant-goût de ce qui nous attend avec GTA 6. Les libertés dans les préparations, conduire le train, et toute nouvelle mécanique sont suspectes », a renchéri un autre.

Évidemment, cela ne sera confirmé que lorsque nous verrons le gameplay final de GTA 6, mais les joueurs sont convaincus et optimistes.