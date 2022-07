GTA Online : comment gagner de l’argent rapidement et facilement

Gagner de l’argent dans GTA Online évolue constamment, car Rockstar Games ajoute régulièrement de nouveaux contenus en multijoueur. Voici donc les meilleurs moyens de se faire une fortune rapidement.

Vous êtes nouveau dans GTA Online ou vous avez l’impression d’être encore à la traîne en 2022 lorsqu’il s’agit de gagner rapidement beaucoup d’argent ? Vous êtes toujours en train de voler des voitures pour les revendre, de dévaliser des épiceries pour quelques centaines de dollars, et vous voulez éviter d’acheter des cartes Shark ?

Nous avons ici là quelques conseils utiles pour vous donner un coup de pouce afin d’augmenter l’argent sur votre compte bancaire Maze Bank.

Course contre-la-montre sur GTA Online – 50 000$ par semaine

Nous commencerons par une méthode efficace, mais pas très enrichissante : les contre-la-montre de GTA Online. Ces courses hebdomadaires contre la montre peuvent vous rapporter un joli pactole si vous pouvez maîtriser le bon itinéraire et descendre en dessous du score nominal.

Comme il s’agit de courses hebdomadaires, il n’est pas possible de les refaire pour gagner beaucoup d’argent comme avec d’autres méthodes. Il est donc préférable de se contenter du prix presque gratuit de chaque épreuve et de passer à autre chose.

CONSEIL : Tenez-vous au courant des mises à jour hebdomadaires de GTA Online, car Rockstar Games a l’habitude d’inclure des gains boostés pour les missions de contre-la-montre. Parfois, ils valent le double ou le triple.

Braquages – 400 000$ de l’heure selon la difficulté

Les braquages sont les plus gros pourvoyeurs d’argent de GTA Online, mais ils peuvent demander du temps et des efforts pour être menés à bien de manière efficace. Plus précisément, le Diamond Casino Heist et le Cayo Perico Heist.

Missions du Motorcycle Club – 100 000$ de l’heure

Si vous êtes inspiré par Sons of Anarchy, vous pouvez même créer votre propre gang de motards dans GTA Online. Ces clubs de motards peuvent vous faire gagner de l’argent grâce à des tâches passives comme le trafic d’armes ou la contrebande de drogue, mais ils nécessitent du temps et beaucoup d’argent pour atteindre leur plein potentiel. De plus, vous devrez unvestir au moins 200 000 $ pour la base de votre club.

Travail VIP sur GTA Online – 100 000$ à 150 000$ par heure

Si vous êtes déjà un flambeur dans GTA Online et que vous possédez une entreprise, vous pouvez les utiliser pour ajouter à vos sommes d’argent déjà considérables. Cependant, si vous êtes nouveau à Los Santos, essayez de trouver quelqu’un avec qui vous pouvez vous associer et qui est prêt à vous aider.

Le travail VIP, qui est similaire aux missions du club de motards, peut vous rapporter entre 100 000 et 150 000 dollars par heure, selon le type de mission que vous choisissez et votre efficacité à passer d’une tâche à l’autre. Trois des meilleurs choix sont Hostile Takeover, Headhunter et Sightseer. Vous recevrez aussi régulièrement de l’argent pour avoir gardé votre PDG en vie.

Prenez des risques au Casino GTA

Le Diamond Casino a donné aux joueurs une manière bien différente de gagner, mais aussi de perdre, de l’argent dans Grand Theft Auto 5.

Il y a un large choix de jeux différents, dont la roulette, le blackjack, les machines à sous, et bien d’autres encore. Mais l’un des meilleurs moyens de gagner de l’argent au casino est sans aucun doute les courses de chevaux Inside Track.

Pendant que vous attendez que vos missions sois de nouveau disponibles vous pourriez bien doubler ou tripler vos recettes du dernier hold-up que vous avez effectué.

CONSEIL : N’investissez quand même pas trop d’argent étant donné le risque inhérent de tout perdre.

Participez aux événements Argent doublé

Cette astuce peut sembler trop simple, mais vous serez en mesure d’augmenter la quantité d’argent que vous gagnez sur GTA Online en quelques minutes. Ces événements vont des combats acharnés de Motor Wars aux missions de vente de contrebandes.

Non seulement ces événements vous permettront de gagner de l’argent, mais ils vous donneront également l’occasion de vous mesurer à d’autres joueurs.

CONSEIL : N’oubliez pas de consulter le club social de GTA 5 pour voir toutes les missions actuellement proposées.

Récupérez des récompenses sur GTA Online via Prime Gaming

Régulièrement des récompenses, dont du cash, sont disponibles via Prime Gaming.