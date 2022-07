Peut-on jouer en cross-play sur GTA Online ? Xbox, PS5 et PC

more

Quoi qu’il en soit, le cross-play n’est pour le moment pas disponible sur GTA Online, et il ne semble pas qu’il soit prévu dans un avenir proche. Donc, si vous cherchez à jouer avec vos amis, vous allez alors devoir tous vous connecter sur la même plateforme !

Et pourtant, Rockstar n’a toujours pas pris l’initiative d’ajouter cette fonctionnalité pour les joueurs qui ne possèdent pas tous le jeu sur la même plateforme que leurs amis.

Le jeu est disponible sur presque toutes les plateformes, depuis les consoles de la génération précédente comme la Xbox 360/PS3 jusqu’aux consoles de la nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

Et récemment, les consoles de la nouvelle génération ont bénéficié d’une mise à jour GTA Online qui a apporté son lot de nouveautés.

Cela fait près de dix ans que GTA 5 est sorti et même si le jeu a été un tremplin majeur pour l’industrie des jeux vidéo, de nombreux fans sont impatients de découvrir les premières informations officielles concernant GTA 6.

by Ludovic Quinson