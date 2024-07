Une nouvelle fonctionnalité payante de GTA Online suscite des préoccupations pour GTA 6

Les joueurs de GTA Online ont exprimé leurs inquiétudes concernant GTA 6 après que Rockstar a ajouté une fonctionnalité derrière le paywall de GTA+ qu’ils estiment devoir être accessible à tous.

Au cours des dernières années, alors que Rockstar Games travaille sur GTA 6, quelques éléments ont été ajoutés à GTA Online que les joueurs affirment être rétroportés ou utilisés comme tests en vue du nouveau jeu.

Cela est revenu sur le devant de la scène avec la mise à jour Bottom Dollar Bounties, car les joueurs sont convaincus que quelques voitures, et même le collier du premier trailer de GTA 6, apparus dans GTA Online, seront également présents dans le futur jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En plus de cela, la nouvelle mise à jour a ajouté une nouvelle fonctionnalité pour les abonnés GTA+ leur permettant de réclamer les revenus des entreprises, ainsi que de demander des munitions et des voitures du Vinewood Club depuis leur téléphone. Cette nouvelle fonctionnalité a irrité les non-abonnés car ils estiment que ces capacités, en particulier la possibilité de réclamer les revenus des entreprises, devraient être disponibles pour tous.

« Depuis le premier jour, il y avait déjà des préoccupations que GTA+ commencerait à verrouiller des fonctionnalités vraiment intéressantes aux joueurs non-abonnés. La concession automobile et d’autres trucs étaient déjà limites, mais maintenant inclure une mise à jour de qualité de vie derrière un mur de paiement, c’est vraiment triste et ça me rend beaucoup plus inquiet pour GTA 6 Online », a déclaré l’un d’eux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« Mec, ils vont s’en donner à cœur joie pour verrouiller des trucs derrière GTA+ sur VI Online », a dit un autre. « Pourquoi verrouillent-ils des fonctionnalités clés du jeu derrière un abonnement payant ? Ce genre de choses fait que mon espoir pour GTA 6 diminue lentement », a commenté un autre.

D’autres joueurs pensent que GTA 6 Online pourrait finir par être une situation où « vous n’obtenez presque rien sans GTA+ » et il sera difficile de jouer sans dépenser de l’argent.

Cela rappelle quelque peu les premiers jours de GTA Online où gagner de l’argent était difficile et les microtransactions pour les Shark Cards donnaient un avantage aux joueurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, les Shark Cards ne privaient pas les joueurs qui ne mettaient pas la main au portefeuille de quoi que ce soit. Rockstar devra donc peut-être réévaluer les choses.