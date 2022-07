Liste complète des codes de triche dans GTA 5 sur PS5, PS4, PS3, Xbox Series X|S, Xbox One et PC

S’il y a bien une chose qui reste populaire dans les opus Grand Theft Auto, ce sont les codes de triche ! Voyons quels sont les codes de triche les plus intéressants à utiliser sur GTA V sur PS5, PS4, PS3 Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Les codes de triche et GTA, c’est une grande histoire d’amour. Depuis de nombreux opus, des codes cachés vous permettent, après une suite de touches à effectuer, d’obtenir des bonus surpuissants, pour vous amuser en jeu.

Évidemment, GTA V suit la tradition, avec plus de 30 codes de triche à essayer, pour changer votre expérience de jeu. Depuis l’arrivée de GTA V et GTA Online sur les consoles de nouvelle génération, les joueurs peuvent également s’amuser avec les codes de triche sur PS5 et Xbox Series X|S.

Ces codes sont utilisables de deux façons : en effectuant la combinaison de touches nécessaire depuis votre jeu, ou en composant un numéro précis sur votre téléphone portable de GTA.

Attention cependant, lors de l’utilisation d’un code, les trophées de votre console se désactivent instantanément pour la partie en cours. N’hésitez pas à sauvegarder au préalable si vous souhaitez vous amuser avec ces codes de triche !

Les codes détaillés ci-dessous fonctionnent sur PS5 et PS4. Pour les utiliser sur Xbox Series X|S et Xbox One, il suffit d’échanger Croix, Rond, Carré et Triangle par respectivement A, B, X et Y, et L1, L2, R1, R2 par LB, LT, RB, RT. Pour les flèches Gauche, Droite, Bas et Haut rien ne change !

Codes d’armement

Code Touches Code téléphone Obtenir des armes Triangle – R2 – Gauche – L1 – Croix – Droite – Triangle – Bas – Carré – L1 – L1 -L1 1-999-866-587 (TOOLUP) Coups de poing explosifs Droite – Gauche – Croix – Triangle – R1 – Rond – Rond – Rond – L2 1-999-4684-2637 (HOTHANDS) Munitions explosives Droite – Carré – Croix – Gauche – R1 – R2 – Gauche – Droite – Droite – L1 – L1 -L1 1-999-444-439 (HIGHEX) Visée au ralenti* Carré – L2 – R1 – Triangle – Gauche – Carré – L2 – Droite – Croix 1-999-332-3393 (DEADEYE) Munitions inflammables L1 – R1 – Carré – R1 – Gauche – R1 – R2 – Gauche – Carré – Droite – L1 – L1 1-999-462-363-4279 (INCENDIARY)

*Pour la visée au ralenti, trois niveaux sont disponibles. Passez au niveau 2, puis au niveau 3 en entrant une nouvelle fois le code. Entrez-le une quatrième fois pour désactiver la visée au ralenti.

Indice de recherche de la police

Code Touches Code téléphone Diminuer indice de recherche R1 – R1 – Rond – R2 – Droite – Gauche – Droite – Gauche – Droite – Gauche 1-999-5299-3787 (LAWYERUP) Augmenter indice de recherche R1 – R1 – Rond – R2 – Gauche – Droite – Gauche – Droite – Gauche – Droite 1-999-3844-8483 (FUGITIVE)

Codes véhicules

Code Touches Code téléphone Dérapage des véhicules Triangle – R1 – R1 – Gauche – R1 – L1 – R2 – L1 1-999-766-9329 (SNOWDAY) Avion de voltige Rond – Droite – L1 – L2 – Gauche – R1 – L1 – L1 – Gauche – Gauche – Croix – Triangle 1-999-2276-78676 (BARNSTORM) Duster (avion agricole) Droite – Gauche – R1 – R1 – R1 – Gauche – Triangle – Triangle – Croix – Rond – L1 – L1 1-999-359-77729 (FLYSPRAY) Buzzard (hélicoptère) Rond – Rond – L1 – Rond – Rond – Rond – L1 – L2 – R1 – Triangle – Rond – Triangle 1-999-289-9633 (BUZZOFF) Comet (voiture sportive) R1 – Rond – R2 – Droite – L1 – L2 – Croix – Croix – Carré – R1 1-999-266-38 (COMET) Rapide GT (voiture de course) R2 – L1 – Rond – Droite – L1 – R1 – Droite – Gauche – Rond – R2 1-999-727-4348 (RAPIDGT) Sanchez (motocross) Rond – Croix – L1 – Rond – Rond – L1 – Rond – R1 – R2 – L2 – L1 – L1 1-999-633-7623 (OFFROAD) Camion poubelle Rond – R1 – Rond – R1 – Gauche – Gauche – R1 – L1 – Rond – Droite 1-999-872-7433 (TRASHED) Limousine R2 – Droite – L2 – Gauche – Gauche – R1 – L1 – Rond – Droite 1-999-846-39663 (VINEWOOD) Caddie de golf Rond – L1 – Gauche – R1 – L2 – Croix – R1 – L1 – Rond – Croix 1-999-465-3461 (HOLEIN1) PCJ 600 (moto de course) R1 – Droite – Gauche – Droite – R2 – Gauche – Droite – Carré – Droite – L2 – L1 – L1 1-999-762-538 (ROCKET) BMX (vélo) Gauche – Gauche – Droite – Droite – Gauche – Droite – Carré – Rond – Triangle – R1 – R2 1-999-226-348 (BANDIT)

Malheureusement, il n’existe toujours pas de code de triche pour les voitures volantes sur GTA 5. Vous allez devoir être inventifs pour faire voler votre voiture !

Changer la météo

Code Touches Code téléphone Changer le temps R2 – Croix – L1 – L1 – L2 – L2 – L2 – Carré 1-999-625-348-7246 (MAKEITRAIN)

Codes sur les personnages

Code Touches Code téléphone Recharger santé et armure Rond – L1 – Triangle – R2 – Croix – Carré – Rond – Droite – Carré – L1 – L1 -L1 1-999-887-853 (TURTLE) Invincibilité de 5 minutes (hors véhicules) Droite – Croix – Droite – Gauche – Droite – R1 – Droite – Gauche – Croix – Triangle 1-999-724-654-5537 (PAINKILLER) Recharger compétence spéciale Croix – Croix – Carré – R1 – L1 – Croix – Droite – Gauche – Croix 1-999-769-3787 (POWERUP) Courir plus vite Triangle – Gauche – Droite – Droite – L2 – L1 – Carré 1-999-228-2463 (CATCHME) Nager plus vite Gauche – Gauche – L1 – Droite – Droite – R2 – Gauche – L2 – Droite 1-999-468-44557 (GOTGILLS)

Divers

Nom du code Touches Code téléphone Mode ivrrogne Triangle – Droite – Droite – Gauche – Droite – Carré – Rond – Gauche 1-999-547-867 (LIQUOR) Ralentir le jeu* (slow motion) Triangle – Gauche – Droite – Droite – Carré – R2 – R1 1-999-756-966 (SLOWMO) Obtenir un parachute Gauche – Droite – L1 – L2 – R1 – R2 – R2 – Gauche – Gauche – Droite – L1 1-999-759-3483 (SKYDIVE) Chute libre depuis le ciel L1 – L2 – R1 – R2 – Gauche – Droite – Gauche – Droite – L1 – L2 – R1 – R2 – Gauche – Droite – Gauche – Droite 1-999-759-3255 (SKYFALL) Gravité lunaire Gauche – Gauche – L1 – R1 – L1 – Droite – Gauche – L1 – Gauche 1-999-356-2837 (FLOATER) Super saut Gauche – Gauche – Triangle – Triangle – Droite – Droite – Gauche – Droite – Carré – R1 – R2 1-999-467-8648 (HOPTOIT)

*Pour le jeu au ralenti, trois niveaux sont disponibles. Passez au niveau 2, puis au niveau 3 en entrant une nouvelle fois le code. Entrez-le une quatrième fois pour désactiver le jeu au ralenti.

Voici la liste complète des codes sur GTA V ! Vous avez désormais tout en main pour rendre vos parties plus farfelues, et encore plus amusantes ! Prenez du bon temps, que vous soyez sur PS5, PS4, PS3, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.