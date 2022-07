Rockstar Games aurait abandonné l’idée de remasteriser GTA IV et Red Dead Redemption

Un membre interne à Rockstar Games aurait déclaré que les versions remasterisées de Grand Theft Auto IV et Red Dead Redemption étaient prévues mais abandonnées.

La série Grand Theft Auto a tellement eu de succès que les développeurs du jeu, Rockstar Games, ont publié une version adaptée aux nouvelles consoles de GTA V et des versions remasterisées de GTA III, Vice City et San Andreas.

Les fans se sont donc demandés s’ils allaient s’arrêter en si bon chemin ou si ils allaient continuer de remasteriser les jeux populaires de la franchise. Et un interne de l’entreprise a révélé qu’ils avaient l’intention de continuer, mais ils n’ont finalement pas été au bout de leur idée.

Le succès de GTA IV est indéniable depuis sa sortie en 2008 et le premier Red Dead Redemption a connu le même accueil deux ans plus tard. Et on se doute que la plupart des joueurs s’attendent désormais à voir ces deux jeux faire leur retour sous une version remasterisée pour les consoles actuelles.

Le leaker “Tez2” a des contacts avec “une source sûre avec une précision claire sur les plans de Rockstar” qui l’a informé que les version remasterisées de GTA IV et RDR étaient considérées il y a quelques années. Mais les développeurs ont finalement choisi d’abandonner ces projets.

Remasters of IV & RDR1 weren't in production, simply in the ideas phase and remained there for years.

Rockstar's plan was to start with the Trilogy and follow up with IV & RDR1.

The decision to greenlight more depended on the initial reception of the Trilogy.

Kotaku last year: https://t.co/t80Ei4fNGZ pic.twitter.com/Hr0aDdXlbs

— Tez2 (@TezFunz2) July 4, 2022